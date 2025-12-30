विनियम दर के मुताबिक एक भारतीय रुपया 0.478 तुर्की लीरा के बराबर है. यानी कि एक तुर्की लीरा लगभग 2.09 रुपये के बराबर होता है. इससे पता चलता है कि तुर्की करेंसी अभी भी प्रति यूनिट आधार पर रुपये से ज्यादा मजबूत है.