दुनिया का इकलौता द्वीप, जहां रोटी के साथ खाते हैं वहां की मिट्टी, वजह हैरान कर देगी
Island Where People Eat Soil: जहां दुनिया स्वाद की तलाश में मसाले खोजती है, वहां एक द्वीप ऐसा भी है, जहां लोग मिट्टी को भी खाते हैं. यह द्वीप दिखाता है कि परंपरा और प्रकृति का मिश्रण क्या है.
दुनिया में खाने की अजीबो-गरीब परंपराएं तो बहुत हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां थाली में सब्जी या मसाले के साथ-साथ मिट्टी भी परोसी जाती है. यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है और पूरी तरह स्थानीय संस्कृति से जुड़ी हुई है. ईरान के एक छोटे से द्वीप पर मौजूद यह अनोखी परंपरा आज भी वैज्ञानिकों, पर्यटकों और शोधकर्ताओं को हैरान कर रही है.
Published at : 30 Dec 2025 04:32 PM (IST)
