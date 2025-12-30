हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया का इकलौता द्वीप, जहां रोटी के साथ खाते हैं वहां की मिट्टी, वजह हैरान कर देगी

दुनिया का इकलौता द्वीप, जहां रोटी के साथ खाते हैं वहां की मिट्टी, वजह हैरान कर देगी

Island Where People Eat Soil: जहां दुनिया स्वाद की तलाश में मसाले खोजती है, वहां एक द्वीप ऐसा भी है, जहां लोग मिट्टी को भी खाते हैं. यह द्वीप दिखाता है कि परंपरा और प्रकृति का मिश्रण क्या है.

By : निधि पाल  | Updated at : 30 Dec 2025 04:33 PM (IST)
Island Where People Eat Soil: जहां दुनिया स्वाद की तलाश में मसाले खोजती है, वहां एक द्वीप ऐसा भी है, जहां लोग मिट्टी को भी खाते हैं. यह द्वीप दिखाता है कि परंपरा और प्रकृति का मिश्रण क्या है.

दुनिया में खाने की अजीबो-गरीब परंपराएं तो बहुत हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां थाली में सब्जी या मसाले के साथ-साथ मिट्टी भी परोसी जाती है. यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है और पूरी तरह स्थानीय संस्कृति से जुड़ी हुई है. ईरान के एक छोटे से द्वीप पर मौजूद यह अनोखी परंपरा आज भी वैज्ञानिकों, पर्यटकों और शोधकर्ताओं को हैरान कर रही है.

यह अनोखा द्वीप ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज आइलैंड है. यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बेहद करीब है, जिसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है.
यह अनोखा द्वीप ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज आइलैंड है. यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बेहद करीब है, जिसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है.
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ होर्मुज आइलैंड अपनी प्राकृतिक बनावट और रंग-बिरंगी जमीन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. होर्मुज आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत यहां की लाल रंग की मिट्टी है.
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ होर्मुज आइलैंड अपनी प्राकृतिक बनावट और रंग-बिरंगी जमीन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. होर्मुज आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत यहां की लाल रंग की मिट्टी है.
Published at : 30 Dec 2025 04:32 PM (IST)
