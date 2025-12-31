गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
Sara Tendulkar Viral Video: दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी, सारा तेंदुलकर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके हाथ में बीयर की बोतल लगी हुई है.
सचिन तेंदुलकर चाहे क्रिकेट से रिटायर हो चुके हों, लेकिन उनका नाम चर्चा का केंद्र बना रहता है. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सचिन तेंदुलकर तो नहीं लेकिन उनकी बेटी सारा तेंदुलकर हाथ में बीयर की बोतल लिए नजर आ रही हैं. सारा तेंदुलकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी रहती हैं. बताया जा रहा है कि सारा अपने दोस्तों के साथ गोवा में न्यू ईयर मनाने गई हैं.
वायरल हो रहे वीडियो में सारा तेंदुलकर अपने कुछ दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं. इनमें गोवा के आर्टिस्ट सिधार्थ केलकर और सारा की होने वाली भाभी सानिया चंडोक भी हैं.
हाथ में बीयर, गोवा घूम रहीं सारा तेंदुलकर
सारा तेंदुलकर ने लाल ड्रेस पहनी है, लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान बीयर की बोतल ने खींचा. वीडियो में सारा हाथ में बीयर की बोतल ले जाती दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सारा तेंदुलकर की आलोचना की, वहीं कुछ लोगों ने उनका बचाव भी किया कि वो अपनी मन मर्जी छुट्टियों का आनंद ले सकती हैं.
सारा तेंदुलकर की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और अक्सर उन्हें अपने विनम्र स्वभाव के लिए पहचाना जाता है. लेकिन एक व्यक्ति ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा कि सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कभी धूम्रपान या किसी शराब के ब्रांड को प्रमोट नहीं किया, लेकिन उनकी बेटी सारा, गोवा की सड़कों पर बीयर की बोतल लेकर घूम रही हैं.
Sachin Tendulkar : I will never promote alcohol and tobacco.— Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) December 31, 2025
Le his daughter Sara on streets of Goa with 🥲:pic.twitter.com/zkDbfPHhsT
सारा, सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं और पिलाटेज एंड वेलनेस स्टुडियो की फाउंडर हैं. उन्होंने न्यूट्रिशन में लंदन से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है. सारा इसके अलावा ब्रांड प्रमोशन करके भी अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं.
