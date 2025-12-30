एक्सप्लोरर
Foreign Currency Adoption: क्या कोई देश किसी दूसरे मुल्क की करेंसी अपना सकता है, जानें किस स्थिति में लिया जा सकता है यह फैसला
Foreign Currency Adoption: कभी-कभी कुछ देश दूसरे देशों की करेंसी को अपना लेते हैं. आइए जानते हैं कि यह फैसला कब लिया जाता है और क्या होती है इसके पीछे की वजह.
Foreign Currency Adoption: जब भी किसी देश की अपनी करेंसी भरोसेमंद मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम करना बंद कर देती है तो सरकारें कभी कभी एक बड़ा और प्रैक्टिकल कदम उठाती हैं. वे दूसरे देश की करेंसी को लीगल टेंडर के तौर पर अपना लेते हैं. इस आर्थिक कदम को डॉलराइजेशन या फिर यूरोइजेशन के नाम से जाना जाता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Published at : 30 Dec 2025 06:45 PM (IST)
