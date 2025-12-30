विदेशी करेंसी को अपनाने की सबसे आम वजह है बेकाबू महंगाई. जब कीमतें रोज बढ़ती हैं और लोग राष्ट्रीय करेंसी पर से भरोसा खो देते हैं तो पैसा बचत या फिर व्यापार के लिए लगभग बेकार ही हो जाता है. ऐसी स्थिति में अमेरिकी डॉलर जैसी करेंसी अपनाने से खरीदने की शक्ति और कीमतों में स्थिरता लाने में काफी मदद मिलती है.