UP में कई IPS अधिकारियों को नए साल का तोहफा! योगी सरकार ने किया प्रमोट, देखें लिस्ट

UP में नए साल पर योगी सरकार ने कई IPS अधिकारियों को तोहफा दिया है. सीएम की ओर से अधिकारियों को प्रोमोशन मिला है.इसमें कई अधिकारी IG, DIG और कई ADG बने हैं. सरकार की ओर से IPS अफसरों के प्रमोशन का आदेश जारी किया गया. 2001 बैच के IPS अधिकारी IG से प्रमोट होकर ADG बने हैं.

इसमें तरुण गाबा,आशुतोष कुमार और प्रवीण कुमार को ADG बनाया गया है. 2008 बैच के IPS किरण एस आनंद, आनंद कुलकर्णी, एन कोलांची, अमित वर्मा, राजीव मल्होत्रा और डॉक्टर अखिलेश निगम IG बनाए गए हैं.

प्रोमोशन में इन अधिकारियों को मिला DIG का पद

2012 बैच के IPS विजय ढुल ,सुशील घुले, आशीष तिवारी, सचिंद्र पटेल, विपिन टाडा,प्रताप गोपेंद्र यादव, अभिषेक यादव, संकल्प शर्मा, सोमेन वर्मा, यमुना प्रसाद, संतोष कुमार मिश्रा, हेमराज मीणा और राजकरण नैय्यर DIG बने हैं. इसके साथ ही 2013 बैच के 28 IPS अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड मिला है. प्रमुख सचिव की ओर से जारी आदेश में इन अधिकारियों को प्रोमोशन दिया गया है.

3 अधिकारियों को मिला अपर पुलिस महानिदेशक का पद

आदेश में आईपीएस के तीन अधिकारियों को अपर पुलिस महानिदेशक का पद दिया गया है. इन आईपीएस अधिकारियों में तरुण गाबा, अनुरूप कुमार और प्रवीण कुमार (आईपीएस बैच-2001) को 1 जनवरी 2026 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, अपर पुलिस महानिदेशक (वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-15, ₹1,82,200 से ₹2,24,100) के पद पर पदोन्नत किया गया है.



इस संबंध में राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है. आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे. आदेश राज्यपाल की आज्ञा से प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा जारी किया गया है.

योगी सरकार के फैसले से नए साल पर अधिकारियों को यह तोहफा दिया गया है. इस प्रशासनिक फेरबदल से कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार की ओर से आईएएस अधिकारियों को लेकर भी बड़ा फेरबदल किया जा सकता है.