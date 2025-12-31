चेहरे पर स्पाइडर नेट पेंट, अनुष्का शर्मा संग दिए पोज... विराट कोहली ने यूं किया नए साल का वेलकम
Happy New Year 2026: विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ नए साल का आगाज करने के लिए तैयार हैं. ऐसे में उन्होंने अनुष्का के साथ एक फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस को अपनी जिंदगी की रोशनी बताया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के पति और क्रिकेटर विराट कोहली नए साल में कदम रखने के लिए तैयार हैं. क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर अनुष्का के साथ एक खूबसूरत फोटो शेयर की है. पोस्ट में विराट ने अपनी वाइफ को अपनी जिंदगी की रोशनी बताया है. अब फैंस कपल की इस तस्वीर पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं और उन्हें नए साल की बधाई दे रहे हैं.
विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर अनुष्का शर्मा के साथ एक फोटो पोस्ट की है. इसमें दोनों के आधे चेहरे पर पेंटिंग की हुई नजर आ रही है. जहां विराट ने स्पाइडर नेट पेंट करवाया है तो वहीं अनुष्का के चेहरे पर बटरफ्लाई पेंट किया हुआ दिखाई दे रहा है.
View this post on Instagram
'अपनी जिंदगी की रोशनी के साथ 2026 में कदम रख रहा हूं'
फोटो में अनुष्का शर्मा व्हाइट शर्ट और ब्लू डेनिम पैंट पहने कूल लुक में दिखाई दे रही हैं. खुले बालों के साथ वो बेहद सिंपल और प्यारी लग रही हैं. वहीं विराट ब्लैक टी-शर्ट और बेज पैंट पहने नजर आ रहे हैं. फोटो में उन्हें अनुष्का के कंधे पर हाथ रखकर पोज देते देखा जा सकता है. इस फोटो के साथ विराट ने कैप्शन में अनुष्का को टैग करते हुए लिखा- 'अपनी जिंदगी की रोशनी के साथ 2026 में कदम रख रहा हूं.'
फैंस ने कपल को दी न्यू ईयर की बधाई
विराट कोहली के इस पोस्ट पर अब फैंस फर-भरकर रिएक्शन दे रहे हैं और कपल को न्यू ईयर भी विश कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'किंग और क्वीन.' दूसरे फैन ने कहा- 'हैप्पी न्यू ईयर 2026 किंग और क्वीन.' एक फैन ने कमेंट किया- 'बेस्ट कपल.' इसके अलावा एक फैन ने लिखा- 'दुनिया का सबसे बेहतरीन कपल.' कई फैंस रेड हार्ट इमोजी कमेंट करके भी कपल पर प्यार लुटा रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL