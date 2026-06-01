क्या असली गोल्ड से बना होता है फीफा गोल्डन बूट, किसे मिलता है ये खास अवॉर्ड? कीमत उड़ा देगी होश

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 11 जून से शुरू हो रहा है. इस बार फुटबॉल का यह महाकुंभ कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में खेला जाएगा. 11 जून-19 जुलाई तक खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में दुनिया की कुल 48 टीम भाग ले रही हैं. लियोनेल मेसी और क्रिस्टीयानो रोनाल्डो भी खेलते दिखेंगे. जब भी वर्ल्ड कप की बात आती है, गोल्डन बूट भी चर्चा में आ जाता है.

आखिर यह गोल्डन बूट होता क्या है और यह किसे दिया जाता है. क्या यह वाकई में सोने से बना होता है? यहां आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे.

क्या होता है गोल्डन बूट और किसे मिलता है?

गोल्डन बूट उस खिलाड़ी को दिया जाता है, जो किसी फीफा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करता है. इसका मतलब वर्ल्ड कप 2026 में जो भी खिलाड़ी सबसे ज्यादा गॉल करेगा, गोल्डन बूट से उसी को सम्मानित किया जाएगा. अब तक के इतिहास में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं, जिसने वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट एक से ज्यादा बार जीता हो.

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क्या असली सोने से बना होता है गोल्डन बूट?

नहीं, फीफा गोल्डन बूट शुद्ध सोने से नहीं बना होता है. इसे कई धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जिनमें पीतल भी एक होती है. इसके बाद बूट पर सोने का रंग चढ़ाया जाता है. गोल्डन बूट का वजन लगभग एक किलोग्राम होता है.

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार गोल्डन बूट की कीमत सवा 3 करोड़ और 4.76 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. पिछले वर्ल्ड कप यानी 2022 में यह अवॉर्ड फ्रांस के कीलियन एम्बापे ने जीता था, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में कुल 8 गोल दागे थे.

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