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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलक्या असली गोल्ड से बना होता है फीफा गोल्डन बूट, किसे मिलता है ये खास अवॉर्ड? कीमत उड़ा देगी होश

क्या असली गोल्ड से बना होता है फीफा गोल्डन बूट, किसे मिलता है ये खास अवॉर्ड? कीमत उड़ा देगी होश

Fifa World Cup Golden Boot: फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून से हो रही है और फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा. इस बार वर्ल्ड कप यूएसए, मेक्सिको और कनाडा की मेजबानी में खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Jun 2026 09:54 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 11 जून से शुरू हो रहा है. इस बार फुटबॉल का यह महाकुंभ कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में खेला जाएगा. 11 जून-19 जुलाई तक खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में दुनिया की कुल 48 टीम भाग ले रही हैं. लियोनेल मेसी और क्रिस्टीयानो रोनाल्डो भी खेलते दिखेंगे. जब भी वर्ल्ड कप की बात आती है, गोल्डन बूट भी चर्चा में आ जाता है.

आखिर यह गोल्डन बूट होता क्या है और यह किसे दिया जाता है. क्या यह वाकई में सोने से बना होता है? यहां आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे.

क्या होता है गोल्डन बूट और किसे मिलता है?

गोल्डन बूट उस खिलाड़ी को दिया जाता है, जो किसी फीफा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करता है. इसका मतलब वर्ल्ड कप 2026 में जो भी खिलाड़ी सबसे ज्यादा गॉल करेगा, गोल्डन बूट से उसी को सम्मानित किया जाएगा. अब तक के इतिहास में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं, जिसने वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट एक से ज्यादा बार जीता हो.

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क्या असली सोने से बना होता है गोल्डन बूट?

नहीं, फीफा गोल्डन बूट शुद्ध सोने से नहीं बना होता है. इसे कई धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जिनमें पीतल भी एक होती है. इसके बाद बूट पर सोने का रंग चढ़ाया जाता है. गोल्डन बूट का वजन लगभग एक किलोग्राम होता है.

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार गोल्डन बूट की कीमत सवा 3 करोड़ और 4.76 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. पिछले वर्ल्ड कप यानी 2022 में यह अवॉर्ड फ्रांस के कीलियन एम्बापे ने जीता था, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में कुल 8 गोल दागे थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 Jun 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
Football News Golden Boot FIFA World Cup 2026 Fifa Golden Boot
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