हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमानागा चैतन्य के डीपफेक वीडियो के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

नागा चैतन्य के डीपफेक वीडियो के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

अभिनेता नागा चैतन्य ने डीपफेक वीडियो और गलत फोटोज का इस्तेमाल करने खिलाफ के याचिका दायर की थी. ऐसे में कोर्ट की ओर से 24 घंटे में वीडियो और फोटोज को हटाने का निर्देश दिया है.

By : राहुल यादव | Updated at : 01 Jun 2026 09:55 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ एक्टर नागा चैतन्य ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने डीपफेक वीडियो और फोटोज के अन्य वेब साइट पर गलत इस्तेमाल को लेकर याचिका दायर की थी. नागा चैतन्य ने इसे हटाने की अपील की थी. ऐसे में अब कोर्ट की ओर से इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है और इसे 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया है. 

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने तेलुगु फिल्म अभिनेता नागा चैतन्य के हक में फैसला सुनाया है और अश्लील वेबसाइटों, ऑनलाइन प्लेटफार्मों और यूट्यूब चैनलों पर उनके नाम, छवि, आवाज और रूप  के अनऑथोराइज्ड उपयोग के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि नागा चैतन्य के फोटो और वीडियोज को 24 घंटे में हटा दिया जाए.

यह भी पढ़ें: 'देऊळ बंद 2' ने रचा इतिहास, बनी मराठी की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 11 दिन में कमाया 340% प्रॉफिट

जस्टिस ज्योति सिंह ने की सुनवाई
 
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने अभिनेता की दायर याचिका पर सुनवाई की और आदेश पारित किया. अभिनेता की ओर से कथित तौर पर अश्लील फोटोज-वीडियोज, डीपफेक वीडियो और उनकी पहचान का दुरुपयोग करके अनऑथोराइज्ड तरीके से इसे बेचा जा रहा है और निजता-प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की. एक्टर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर उपस्थित हुए थे, जिन्हें अधिवक्ता सोमदेव तिवारी, आकाशदीप गुप्ता, सिद्धार्थ सी., अभिषेक नायर और वंश श्रीवास्तव असिस्ट कर रहे थे. वहीं, गूगल एलएलसी की ओर से अधिवक्ता ममता रानी झा, रोहन आहूजा, श्रुतिमा एहरसा और सान्या सहगल उपस्थित हुए थे.

यह भी पढ़ें: रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई 650% फीस! 'कॉकटेल 2' के मेकर्स से वसूली मोटी रकम

इस सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता ने एकतरफा अंतरिम रोक लगाने के लिए पहली नजर में मामला बनता है. पीठ ने अपने आदेश में लिखा कि अभिनेता का नाम, फोटो और पहचान उनकी कई सालों की मेहनत से बनाई गई व्यवसायिक प्रॉपर्टी है. पीठ की ओर से ये रोक डीपफेक, एआई, मशीन लर्निंग और फेस बदलने वाली टैक्निक पर रोक रहेगी. साथ ही 24 घंटे में इसे हटाने का निर्देश भी दिया.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
Naga Chaitanya DelhI High Court
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
नागा चैतन्य के डीपफेक वीडियो के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
नागा चैतन्य के डीपफेक वीडियो के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
साउथ सिनेमा
Monday BO: नहीं थमी 'धुरधर 2' की कमाई, 'करुप्पू'-'दृश्यम 3' पर भारी पड़ी 'ब्लास्ट', जानें मंडे टेस्ट में 'देऊळ बंद 2' का भी हाल
नहीं थमी 'धुरधर 2' की कमाई, 'करुप्पू'-'दृश्यम 3' पर भारी पड़ी 'ब्लास्ट', जानें मंडे टेस्ट में 'देऊळ बंद 2' का भी हाल
साउथ सिनेमा
'मैंने विजय अन्ना की वजह से खोया अपना बच्चा', इस एक्ट्रेस ने अपने मिसकैरेज के लिए सीएम को ठहराया जिम्मेदार
'मैंने विजय अन्ना की वजह से खोया अपना बच्चा', इस एक्ट्रेस ने अपने मिसकैरेज के लिए सीएम को ठहराया जिम्मेदार
साउथ सिनेमा
जापान में विजय देवरकोंडा संग छुट्टियां मनाते दिखीं रश्मिका मंदाना, वायरल तस्वीरों में दिखा क्यूट अंदाज
जापान में विजय देवरकोंडा संग छुट्टियां मनाते दिखीं रश्मिका मंदाना, वायरल तस्वीरों में दिखा क्यूट अंदाज
Advertisement

वीडियोज

Urban Cruiser EBella: Toyota की सबसे बड़ी गलती? #toyota #urbancruiser #autolive
Bollywood News: प्रियंका चोपड़ा का पूल डे बना इंटरनेट सेंसेशन, ब्लैक मोनोकिनी में ग्लैमरस अंदाज वायरल (01.06.26)
Salman Khan से मिला दूसरा मौका, 'Animal' के बाद बदल गई जिंदगी; Bobby Deol का खुलासा
Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सालों तक बंद थे फोन, हमले के दिन हुए एक्टिव, पहलगाम टेरर अटैक की जांच में पाकिस्तान फिर बेनकाब
सालों तक बंद थे फोन, हमले के दिन हुए एक्टिव, पहलगाम टेरर अटैक की जांच में पाकिस्तान फिर बेनकाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें पूरी डिटेल
यूपी में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें पूरी डिटेल
आईपीएल 2026
IPL खत्म, अब कब एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी; इस दिन टीम इंडिया की जर्सी में बिखेरेंगे जलवा
IPL खत्म, अब कब एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी; इस दिन टीम इंडिया की जर्सी में बिखेरेंगे जलवा
बॉलीवुड
अनीत पड्डा की 'शक्ति शालिनी' का क्लाईमैक्स लीक? वायरल वीडियो में एक आदमी को घसीटती दिखीं महिला
अनीत पड्डा की 'शक्ति शालिनी' का क्लाईमैक्स लीक? वायरल वीडियो में एक आदमी को घसीटती दिखीं महिला
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
विश्व
पाकिस्तान ने ट्रंप की चेतावनी को किया अनदेखा, अब्राहम समझौते से इनकार, इजरायल ने क्या कहा?
पाकिस्तान ने ट्रंप की चेतावनी को किया अनदेखा, अब्राहम समझौते से इनकार, इजरायल ने क्या कहा?
हेल्थ
Doing Shampoo Everyday In Summer: गर्मियों में क्या रोज शैंपू करना सही है, क्या इससे ठीक रहते हैं बाल?
गर्मियों में क्या रोज शैंपू करना सही है, क्या इससे ठीक रहते हैं बाल?
ट्रेंडिंग
RCB की जीत से गदगद हुए पाकिस्तानी, ट्रॉफी उठाते ही विराट के फैंस ने यूं किया सेलिब्रेट- वीडियो वायरल
RCB की जीत से गदगद हुए पाकिस्तानी, ट्रॉफी उठाते ही विराट के फैंस ने यूं किया सेलिब्रेट- वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget