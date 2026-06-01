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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRCB की जीत से गदगद हुए पाकिस्तानी, ट्रॉफी उठाते ही विराट के फैंस ने यूं किया सेलिब्रेट- वीडियो वायरल

RCB की जीत से गदगद हुए पाकिस्तानी, ट्रॉफी उठाते ही विराट के फैंस ने यूं किया सेलिब्रेट- वीडियो वायरल

यह वायरल वीडियो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का है, जहां भारी तादाद में भारत और पाकिस्तान के लोग रहते हैं. वीडियो RCB के चैंपियन बनते ही पाकिस्तानी फैंस खुशी से झूम उठे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 01 Jun 2026 07:05 PM (IST)
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क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है. जब भी दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं, तो माहौल में जबरदस्त तनाव और रोमांच होता है. लेकिन क्रिकेट का खेल कभी-कभी ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी सामने लाता है, जो सरहदों की दीवारों को तोड़कर रख देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही अनोखा वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसने दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया है. दरअसल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल 2026 की चमचमाती खिताबी जीत का जश्न सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के फैंस भी मना रहे हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आरसीबी की जीत पर ऐसे झूमते दिखे, मानो उनकी खुद की टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो.

यूएई में RCB के पाकिस्तानी फैंस ने काटा केक

यह वायरल वीडियो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का है, जहां भारी तादाद में भारत और पाकिस्तान के लोग रहते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि आरसीबी के आईपीएल चैंपियन बनते ही वहां मौजूद पाकिस्तानी फैंस खुशी से पागल हो गए. हैरान करने वाली बात यह थी कि इनमें से कई फैंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लाल-काली जर्सी पहन रखी थी, तो कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हरी जर्सी में नजर आ रहे थे.

 
 
 
 
 
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जैसे ही फाइनल मैच का आखिरी पल आया, इन पाकिस्तानी फैंस ने जोर-जोर से चिल्लाना और चीयर करना शुरू कर दिया. उनका जोश और उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे खुद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठकर मैच का लाइव लुत्फ उठा रहे हों.

किंग विराट कोहली का जादू, सरहद पार भी आरसीबी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग

आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इस दीवानगी के पीछे की असली वजह क्या है? तो इसका सीधा और इकलौता जवाब है- किंग विराट कोहली. आरसीबी दुनिया की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में से एक है, और इसकी सबसे बड़ी वजह विराट कोहली का वैश्विक कद है. विराट कोहली की बल्लेबाजी और उनके आक्रामक अंदाज के दीवाने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी करोड़ों की संख्या में हैं. विराट का यही जादू इस वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां फैंस उनके नाम के नारे लगा रहे हैं. गुजरात टाइटंस को फाइनल में धूल चटाकर जैसे ही आरसीबी ने अपनी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीती, तो भारत के शहरों में तो जश्न मना ही, लेकिन यूएई में बैठे पाकिस्तानी फैंस ने भी इसे एक ऐतिहासिक त्योहार बना दिया.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

सोशल मीडिया पर नेटिजन्स रह गए हैरान

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, वैसे ही यह तेजी से ट्रेंड करने लगा. भारत और पाकिस्तान के बीच के राजनीतिक और खेल के रिश्तों को देखते हुए यह नजारा सोशल मीडिया यूजर्स के लिए बेहद सुखद और चौंकाने वाला था. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक भारतीय यूजर ने लिखा, "खेल सचमुच देशों को जोड़ता है, यह नजारा देखकर दिल खुश हो गया." वहीं एक पाकिस्तानी यूजर ने कमेंट किया, "हम पाकिस्तान से हैं लेकिन किंग कोहली के लिए हमारा प्यार हमेशा रहेगा, आरसीबी को जीत की बधाई." एक अन्य यूजर ने लिखा, "विराट कोहली का रुतबा ही ऐसा है कि सरहदें मायने नहीं रखतीं." फिलहाल यह वीडियो दोनों देशों के फैंस के बीच भाईचारे और खेल भावना की एक बेहतरीन मिसाल बनकर खूब शेयर किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

Published at : 01 Jun 2026 07:05 PM (IST)
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