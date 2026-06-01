हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSpace Station: अंतरिक्ष में कितने स्पेस स्टेशन हैं, जानें उन पर किन देशों का हक?

Space Station: अंतरिक्ष में कितने स्पेस स्टेशन हैं, जानें उन पर किन देशों का हक?

Space Station: अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन एक प्रयोगशाला के रूप में काम करते हैं. आइए जानते हैं अंतरिक्ष में कितने स्पेस स्टेशन हैं और उन पर किस देश का मालिकाना हक है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 01 Jun 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 15 देशों की साझेदारी से संचालित है।
  • चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन कक्षा में पूरी तरह कार्यरत है।
  • भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
  • नासा 2030 तक ISS बंद कर सकता है, निजी कंपनियों की भूमिका।

Space Station: अभी पृथ्वी की कक्षा में दो पूरी तरह से काम कर रहे स्पेस स्टेशन हैं. ये स्टेशन एडवांस्ड प्रयोगशालाओं के रूप में काम करते हैं जहां पर अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक प्रयोग, तकनीकी परीक्षण और लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष मिशन करते हैं. जहां इनमें से एक स्टेशन कई देश की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से चलाया जाता है वहीं दूसरा पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है. 

अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 

अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सक्रिय स्पेस स्टेशन है. नवंबर 2000 से ही इसमें लगातार अंतरिक्ष यात्री मौजूद रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है और हर दिन कई बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है.

अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कई देशों का मालिकाना हक 

अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन किसी एक देश का नहीं है. यह 15 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली पांच प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों की साझेदारी से चलता है. इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की NASA, रूस की Roscosmos, जापान की JAXA और कनाडा की Canadian Space Agency के साथ-साथ कई यूरोपीय देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूरोपीय स्पेस एजेंसी शामिल हैं.

यह भी पढ़ेंः सैटेलाइट से कैसे खोजा जाता है गोला-बारूद, माओवादियों का खजाना ढूंढन के लिए एक्टिव हुआ इसरो

चीन का खुद का स्पेस स्टेशन 

अभी कक्षा में मौजूद दूसरा सक्रिय स्टेशन Tiangong स्पेस स्टेशन है. इस स्टेशन का पूरा मालिकाना हक और संचालन चीन के पास हैं. यह स्पेस स्टेशन 2022 में पूरी तरह से काम करने लगा था. 

भारत भी एक बड़ी कोशिश में

अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कोई स्पेस स्टेशन नहीं चलाता है. हालांकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपना खुद का एक स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है. इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा. भारत का लक्ष्य है कि वह गगनयान कार्यक्रम के तहत मुख्य मिशन को पूरा करने के बाद 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दे.

नासा की भविष्य की योजना 

ऐसा कहा जा रहा है कि नासा 2030 के आस-पास अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को बंद कर देगा. इसके बाद भविष्य के स्पेस स्टेशन और व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा में निजी कंपनियों की बड़ी भूमिका होने की उम्मीद है. कई अमेरिकी निजी कंपनियां पहले से ही कमर्शियल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं.

यह भी पढ़ेंः ममता बनर्जी ने दो विधायकों को किया सस्पेंड, क्या इससे चली जाएगी दोनों की विधायकी? जानें नियम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
NASA Space Station ISS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Space Station: अंतरिक्ष में कितने स्पेस स्टेशन हैं, जानें उन पर किन देशों का हक?
अंतरिक्ष में कितने स्पेस स्टेशन हैं, जानें उन पर किन देशों का हक?
जनरल नॉलेज
भारत की नहीं है 'शाही लीची', जानिए सात समंदर पार से इसके सफर की रोचक दास्तान
भारत की नहीं है 'शाही लीची', जानिए सात समंदर पार से इसके सफर की रोचक दास्तान
जनरल नॉलेज
ISRO Technology: सैटेलाइट से कैसे खोजा जाता है गोला-बारूद, माओवादियों का खजाना ढूंढन के लिए एक्टिव हुआ इसरो
सैटेलाइट से कैसे खोजा जाता है गोला-बारूद, माओवादियों का खजाना ढूंढन के लिए एक्टिव हुआ इसरो
जनरल नॉलेज
जब भारत में नहीं थे फ्रिज नहीं था तब कैसे मिलती थी बर्फ, मुगल कैसे ठंडा करते थे शरबत और मिठाइयां
जब भारत में नहीं थे फ्रिज नहीं था तब कैसे मिलती थी बर्फ, मुगल कैसे ठंडा करते थे शरबत और मिठाइयां
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: प्रियंका चोपड़ा का पूल डे बना इंटरनेट सेंसेशन, ब्लैक मोनोकिनी में ग्लैमरस अंदाज वायरल (01.06.26)
Salman Khan से मिला दूसरा मौका, 'Animal' के बाद बदल गई जिंदगी; Bobby Deol का खुलासा
Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Breaking | Delhi Fire: स्कूल ऑफ प्लानिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग | Latest News | Institute Fire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तिरुचिरापल्ली सीट छोड़ने के बाद CM विजय का रिएक्शन, कहा- स्टालिन जैसा कोई भी...
तिरुचिरापल्ली सीट छोड़ने के बाद CM विजय का रिएक्शन, कहा- स्टालिन जैसा कोई भी...
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में महंगाई का झटका, 5 रुपये बढ़े दूध के दाम, नई दरें आज से लागू
जम्मू-कश्मीर में महंगाई का झटका, 5 रुपये बढ़े दूध के दाम, नई दरें आज से लागू
टेलीविजन
41 की हुईं जेनिफर विंगेट, गोवा में यूं मनाया बर्थडे, पूल किनारे बिकिनी में दिए पोज
41 की हुईं जेनिफर विंगेट, गोवा में यूं मनाया बर्थडे, पूल किनारे बिकिनी में दिए पोज
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
विश्व
Iran-US War: 'भुगतना होगा परिणाम...', लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर भड़का ईरान, अमेरिका को दी चेतावनी
'भुगतना होगा परिणाम...', लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर भड़का ईरान, अमेरिका को दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
RCB Fan Dancing Before Police: RCB की जीत पर पागल हुए फैंस, पुलिस के सामने ही करने लगे नागिन डांस; वीडियो वायरल
RCB की जीत पर पागल हुए फैंस, पुलिस के सामने ही करने लगे नागिन डांस; वीडियो वायरल
हेल्थ
Obesity Myths: कम खाने से नहीं घटता वजन, मोटापे से जुड़े इन बड़े मिथकों का एक्सपर्ट ने बताया पूरा सच
कम खाने से नहीं घटता वजन, मोटापे से जुड़े इन बड़े मिथकों का एक्सपर्ट ने बताया पूरा सच
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget