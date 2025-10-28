कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाती हैं चांदी की चीजें, सोने पर क्यों नहीं होता ऐसा कोई असर?

यह प्रक्रिया Tarnishing कहलाती है, यानी चांदी की सतह पर एक रासायनिक परत का जम जाना, जो उसकी चमक को ढक देती है. हैरानी की बात है कि यह गैस हमारे आसपास की सामान्य चीजों से निकलती है, जैसे प्रदूषण, धूल, रबर, परफ्यूम, डिटर्जेंट, यहां तक कि इंसानी पसीने में भी कुछ मात्रा में सल्फर पाया जाता है.