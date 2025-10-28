एक्सप्लोरर
कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाती हैं चांदी की चीजें, सोने पर क्यों नहीं होता ऐसा कोई असर?
Why Silver Turn Black: आपने गौर किया होगा कि कुछ समय के बाद चांदी की चमक उड़ती है, जबकि सोना स्थिर रहता है. इसीलिए चांदी को बार-बार चमकाना पड़ता है. चलिए इसकी वजह जानें.
क्या आपने गौर किया है कि जो चमकदार चांदी की चूड़ियां, पायल, बर्तन या सिक्के आपने रखे हैं, वो कुछ समय बाद काले पड़ जाते हैं, जबकि सोने की ज्वेलरी सालों बाद भी वैसे ही चमकती रहती है? आखिर ऐसा क्या है जो चांदी की रौनक छीन लेता है और सोने की चमक को हमेशा कायम रखता है? इसके पीछे की वजह किसी जादू की नहीं, बल्कि एक दिलचस्प केमिकल रिएक्शन की कहानी है, जो हवा में मौजूद है. चलिए जानें.
Published at : 28 Oct 2025 08:23 AM (IST)
जनरल नॉलेज
जनरल नॉलेज
