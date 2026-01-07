हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजिस कोलंबिया ने अब अमेरिका को दी चुनौती, वहां कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये?

जिस कोलंबिया ने अब अमेरिका को दी चुनौती, वहां कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये?

अमेरिका को खुली चुनौती देने वाला कोलंबिया आज राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक वजहों से भी चर्चा में है. आइए जानें कि भारत के दस हजार रुपये कोलंबिया में कितने के बराबर हो जाते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 07 Jan 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

लैटिन अमेरिका में इस वक्त हालात तेजी से बदल रहे हैं. एक तरफ अमेरिका ड्रग तस्करी और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, तो दूसरी तरफ वहां के देश अब खुलकर जवाब देने लगे हैं. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद तनाव और बढ़ गया है. इसी बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति का अमेरिका को दिया गया खुला चैलेंज सुर्खियों में है. ऐसे में आइए जान लेते हैं कि आखिर कोलंबिया में भारत के 10 हजार रुपये कितने हो जाते हैं.

अमेरिका और लैटिन अमेरिका में बढ़ता टकराव

हाल के दिनों में अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के रिश्तों में कड़वाहट साफ दिख रही है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद यह तनाव और खुलकर सामने आया है. अमेरिका की ओर से ड्रग तस्करी और अवैध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है, जिसे कई लैटिन अमेरिकी देश अपने आंतरिक मामलों में दखल मान रहे हैं. इसी मुद्दे पर अब कोलंबिया खुलकर सामने आ गया है.

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का खुला बयान

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे शब्दों में चुनौती दी है. पेट्रो का बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा, “आओ मुझे ले जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं.” यह बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे अमेरिका की नीतियों के खिलाफ खुली असहमति के तौर पर देखा जा रहा है. इससे साफ है कि कोलंबिया अब दबाव में झुकने के मूड में नहीं है.

कोलंबिया में भारतीय रुपये की वैल्यू

अगर भारतीय मुद्रा की बात करें, तो कोलंबिया में भारत के 10 हजार रुपये की अच्छी-खासी कीमत बनती है. मौजूदा विनिमय दर के अनुसार, भारत के 10,000 रुपये कोलंबिया में 4,18,773.14 कोलंबियन पेसो के बराबर हो जाते हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि दोनों देशों की मुद्राओं के बीच बड़ा अंतर है, और यही वजह है कि भारतीयों को वहां खर्च और बजट का अंदाजा पहले से लगाना जरूरी होता है.

यात्रियों और कारोबारियों के लिए क्या मतलब

जो लोग कोलंबिया घूमने या व्यापार के लिए जाते हैं, उनके लिए यह जानकारी काफी अहम है. करेंसी एक्सचेंज का सही अंदाजा होने से यात्रा बजट, होटल खर्च, खाने-पीने और स्थानीय ट्रांसपोर्ट की योजना आसानी से बनाई जा सकती है. साथ ही, व्यापार से जुड़े लोग भी भुगतान और सौदे तय करते समय मुद्रा के इस अंतर को ध्यान में रखते हैं.

यह भी पढ़ें: कितना तापमान कम होने पर कोई दिन कहा जाता है कोल्ड डे, क्या है इसकी परिभाषा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 07 Jan 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Colombia Colombia US Tension Rupee Value In Colombia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तुर्कमान गेट में रातभर तनाव: मस्जिद से सटे अवैध निर्माण ढहे, आतंकी उमर का कनेक्शन आया सामने
तुर्कमान गेट में रातभर तनाव: मस्जिद से सटे अवैध निर्माण ढहे, आतंकी उमर का कनेक्शन आया सामने
महाराष्ट्र
Exclusive: महाराष्ट्र के कितने नगर निकायों में जीतेगी महायुति? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र के कितने नगर निकायों में जीतेगी महायुति? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
इंडिया
History Of Turkman Gate: क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Turkman Gate के पास जहां अवैध निर्माण पर चला पुलिस का बुलडोजर, देखिए अब कैसे हैं हालात !
आधी रात Faiz E Ilahi मस्जिद के पास चला बुलडोजर, ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए अब कैसे हैं हालात?
बुलडोजर एक्शन को रोकने अचानक पहुंची भीड़ पर Turkman Gate की तंग गलियों में पुलिस ने की कार्रवाई
SIR in Bengal: प.बंगाल की CM Mamata Banerje का BJP पर आरोप |
जम्मू- श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द | Breaking News | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्कमान गेट में रातभर तनाव: मस्जिद से सटे अवैध निर्माण ढहे, आतंकी उमर का कनेक्शन आया सामने
तुर्कमान गेट में रातभर तनाव: मस्जिद से सटे अवैध निर्माण ढहे, आतंकी उमर का कनेक्शन आया सामने
महाराष्ट्र
Exclusive: महाराष्ट्र के कितने नगर निकायों में जीतेगी महायुति? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र के कितने नगर निकायों में जीतेगी महायुति? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
इंडिया
History Of Turkman Gate: क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'किसी को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचे ना गिराएं' 'शरारत' में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पर बोलीं क्रिस्टल डिसूजा
'किसी को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को...' 'शरारत' में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पर बोलीं क्रिस्टल डिसूजा
जनरल नॉलेज
कितना तापमान कम होने पर कोई दिन कहा जाता है कोल्ड डे, क्या है इसकी परिभाषा?
कितना तापमान कम होने पर कोई दिन कहा जाता है कोल्ड डे, क्या है इसकी परिभाषा?
फूड
मिलावट से बचने के लिए घर पर मिनटों में बनाएं फ्रेश पनीर, जानिए आसान तरीका
मिलावट से बचने के लिए घर पर मिनटों में बनाएं फ्रेश पनीर, जानिए आसान तरीका
शिक्षा
कान से नहीं, हौसले से सुनी मंजिल की आवाज; सुनने में परेशानी के बावजूद निसा ने 40 की उम्र में क्रैक किया UPSC
कान से नहीं, हौसले से सुनी मंजिल की आवाज; सुनने में परेशानी के बावजूद निसा ने 40 की उम्र में क्रैक किया UPSC
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget