हाल ही में खबरें फैल गई थीं कि तमन्ना भाटिया फिल्म 'धुरंधर' के जैस्मीन सैंडलस और मधुबंती बागची के डांस नंबर 'शरारत' के लिए फर्स्ट चॉइस थी. इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर काफी हलचल मच गई थी. वहीं इस गाने में परफॉर्म करने वाली, अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूजा ने अब इन दावों पर अपना रिएक्शन दिया है साथ ही महिलाओं को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के कल्चर की कड़ी आलोचना भी की है.

तमन्ना भाटिया को लेकर क्रिस्टल ने क्या कहा?

फ्रीप्रेस जर्नल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान, क्रिस्टल ने बताया कि उन्हें लगता है कि तमन्ना भी इस गाने को बखूबी निभा सकती थीं. क्रिस्टल ने कहा, “सच कहूं तो, मैंने इसे देखा था और मुझे लगा कि वो इसे अपने अंदाज़ में बेहतरीन तरीके से किल कर सकती थी. वो इसे अपना बना लेती और, आप जानते हैं, कभी-कभी जो लिखा होता है, वही होता है. आप ऐसी किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते. चाहे उसे मौका दिया गया हो या नहीं, मुझे यकीन है कि वो इसे बखूबी निभाती. मतलब, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इसे बेहतरीन तरीके से न करतीं. और अगर आयशा अकेले भी इस गाने में होती, तो वो इसे और भी शानदार बना देती. अगर मैं अकेली होती, तो मैं भी इसे और भी शानदार बना देती. हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट करता.”

‘किसी को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचा ना गिराएं’

क्रिस्टल ने आगे कहा, “इसलिए, मैं किसी भी हार्ड वर्किंग, सेल्फमेड, लगाताक कोशिश करने वाले और प्रयास करने के लिए तैयार व्यक्ति की मेहनत को कभी कम नहीं आंकूंगी. मुझे लगता है कि वह बड़े काम कर रही हैं. वह और भी बड़े काम करेंगी, और यह हमारा समय है और हम काम कर रहे हैं और हम और भी बड़े काम करेंगे. जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, सबके लिए पर्याप्त अवसर हैं.

हर किसी को रणवीर सिंह की तरह चमकना चाहिए, हमें भी चमकने दो. किसी को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है. मुझे नहीं पता कि मुझे यह कितनी बार कहना पड़ेगा. लेकिन किसी को ऊपर उठाने के लिए, प्लीज दूसरे को ना तोड़ें. क्योंकि आप नहीं जानते कि मेंटली ये किसी को कैसे प्रभावित कर सकता है.” बता दें कि शरारत आदित्य धर की नई फिल्म धुरंधर का एक डांस नंबर है, जिसे आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा पर फिल्माया गया है.

तमन्ना भाटिया का 'धुरंधर' से कनेक्शन

कुछ दिन पहले, कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने यह खुलासा करके सबको चौंका दिया था कि 'धुरंधर' के डांस नंबर शरारत के लिए तमन्ना भाटिया को पहली पसंद माना जा रहा था. हालांकि, बाद में उन्होंने क्लियर किया कि अभिनेत्री को गाने के लिए कभी 'रिजेक्ट' नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें इस गाने में लेने के लिए सीरियसली सोचा ही नहीं गया था. फिल्मीज्ञान से बातचीत में, गाने के कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि उन्होंने तमन्ना को गाने के लिए सोचा था, लेकिन निर्देशक आदित्य को लगा कि गाने के लिए दो डांसर बेहतर रहेंगी, और आखिरकार उन्होंने आयशा और क्रिस्टल को चुना था.