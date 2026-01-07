भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बाद पहली ड्राफ्ट सूची 6 जनवरी को जारी की गई थी. अब जिलावार आंकड़े हैरान करने वाले हैं. राजधानी लखनऊ में जिले की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर मतदाता संख्या में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है. राजधानी की 9 सीटों में सात पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर समाजवादी पार्टी के एमएलए चुने गए हैं.

लखनऊ जिले की 9 विधानसभा सीटों में मलिहाबाद (SC) सीट से बीजेपी की विधायक जय देवी हैं. बक्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. सरोजनीनगर सीट से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह हैं. लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अरमान खान हैं. लखनऊ उत्तर सीट से बीजेपी विधायक डॉ. नीरज बोरा हैं.

लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक ओ.पी. श्रीवास्तव हैं. लखनऊ मध्य सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा हैं. लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ब्रजेश पाठक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. जबकि मोहनलालगंज (SC) सीट से बीजेपी विधायक अमरेश कुमार हैं.

अब आइए आपको इन सीटों पर SIR का असर बताते हैं-

मलिहाबाद (अनुसूचित) सीट पर मतदाता 3,68,641 से घटकर 3,04,471 रह गए, यानी 64,170 मतदाता कम हुए. बक्शी का तालाब विधानसभा में यह संख्या 4,95,123 से घटकर 3,84,852 हो गई, जिससे 1,10,271 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई.

सरोजनीनगर में मतदाता 6,02,159 से घटकर 4,12,974 रह गए और 1,89,185 नाम सूची से हटे. लखनऊ पश्चिम सीट पर 4,70,362 मतदाता घटकर 3,28,073 रह गए, यानी 1,42,289 की कमी आई.

इसी तरह लखनऊ उत्तर विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 4,99,019 से घटकर 3,07,422 हो गई, जिसमें 1,91,597 नाम कम हुए. लखनऊ पूर्व सीट पर 4,62,625 मतदाता घटकर 2,92,530 रह गए और 1,70,095 मतदाताओं की कटौती दर्ज की गई.

लखनऊ मध्य में मतदाता 3,72,000 से घटकर 2,43,246 रह गए, यानी 1,28,754 की गिरावट आई. लखनऊ कैंटोनमेंट विधानसभा में 3,65,590 मतदाताओं की संख्या घटकर 2,22,598 रह गई, जहां 1,42,992 मतदाता कम हुए.

मोहनलालगंज (अनुसूचित जाति) सीट पर मतदाता 3,59,016 से घटकर 2,98,231 रह गए, जिससे 60,785 मतदाताओं की कमी हुई. कुल मिलाकर इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर से पहले 39,94,535 मतदाता थे, जो एसआईआर के बाद घटकर 27,94,397 रह गए. यानी कुल 12,00,138 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए.