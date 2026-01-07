हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Draft Voter List: लखनऊ की जिन सीटों पर 2022 में जीती थी सपा-BJP, वहां क्या रहा SIR का असर? चौंका देंगे आकड़े

UP Draft Voter List: लखनऊ की जिन सीटों पर 2022 में जीती थी सपा-BJP, वहां क्या रहा SIR का असर? चौंका देंगे आकड़े

UP SIR Update: यूपी की राजधानी लखनऊ की जिन सीटों पर वर्ष 2022के चुनाव में सपा और बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहां एसआईआर का असर क्या है? आइए जानते हैं यहां-

By : विवेक राय | Updated at : 07 Jan 2026 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बाद पहली ड्राफ्ट सूची 6 जनवरी को जारी की गई थी. अब जिलावार आंकड़े हैरान करने वाले हैं. राजधानी लखनऊ में जिले की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर मतदाता संख्या में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है. राजधानी की 9 सीटों में सात पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर समाजवादी पार्टी के एमएलए चुने गए हैं.

लखनऊ जिले की 9 विधानसभा सीटों में मलिहाबाद (SC) सीट से बीजेपी की विधायक जय देवी हैं. बक्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. सरोजनीनगर सीट से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह हैं. लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अरमान खान हैं. लखनऊ उत्तर सीट से बीजेपी विधायक डॉ. नीरज बोरा हैं.

लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक ओ.पी. श्रीवास्तव हैं. लखनऊ मध्य सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा हैं. लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ब्रजेश पाठक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. जबकि मोहनलालगंज (SC) सीट से बीजेपी विधायक अमरेश कुमार हैं.

अब आइए आपको इन सीटों पर SIR का असर बताते हैं-

मलिहाबाद (अनुसूचित) सीट पर मतदाता 3,68,641 से घटकर 3,04,471 रह गए, यानी 64,170 मतदाता कम हुए.  बक्शी का तालाब विधानसभा में यह संख्या 4,95,123 से घटकर 3,84,852 हो गई, जिससे 1,10,271 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई. 

सरोजनीनगर में  मतदाता 6,02,159 से घटकर 4,12,974 रह गए और 1,89,185 नाम सूची से हटे.  लखनऊ पश्चिम सीट पर 4,70,362 मतदाता घटकर 3,28,073 रह गए, यानी 1,42,289 की कमी आई.

इसी तरह लखनऊ उत्तर विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 4,99,019 से घटकर 3,07,422 हो गई, जिसमें 1,91,597 नाम कम हुए.  लखनऊ पूर्व सीट पर 4,62,625 मतदाता घटकर 2,92,530 रह गए और 1,70,095 मतदाताओं की कटौती दर्ज की गई. 

लखनऊ मध्य में मतदाता 3,72,000 से घटकर 2,43,246 रह गए, यानी 1,28,754 की गिरावट आई. लखनऊ कैंटोनमेंट विधानसभा में 3,65,590 मतदाताओं की संख्या घटकर 2,22,598 रह गई, जहां 1,42,992 मतदाता कम हुए. 

मोहनलालगंज (अनुसूचित जाति) सीट पर मतदाता 3,59,016 से घटकर 2,98,231 रह गए, जिससे 60,785 मतदाताओं की कमी हुई. कुल मिलाकर इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर से पहले 39,94,535 मतदाता थे, जो एसआईआर के बाद घटकर 27,94,397 रह गए. यानी कुल 12,00,138 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए.

Published at : 07 Jan 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party BJP UP News Lucknow News UP SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Hubli BJP Controversy: पुलिस हिरासत में BJP की महिला कार्यकर्ता संग मारपीट, कपड़े भी फटे हुए मिले, वीडियो सामने आने पर हड़कंप
पुलिस हिरासत में BJP की महिला कार्यकर्ता संग मारपीट, कपड़े भी फटे हुए मिले, वीडियो सामने आने पर हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, देर रात सीने में उठा दर्द, हालत गंभीर
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, देर रात सीने में उठा दर्द, हालत गंभीर
इंडिया
Turkman Gate Dispute: फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Turkman Gate के पास जहां अवैध निर्माण पर चला पुलिस का बुलडोजर, देखिए अब कैसे हैं हालात !
आधी रात Faiz E Ilahi मस्जिद के पास चला बुलडोजर, ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए अब कैसे हैं हालात?
बुलडोजर एक्शन को रोकने अचानक पहुंची भीड़ पर Turkman Gate की तंग गलियों में पुलिस ने की कार्रवाई
SIR in Bengal: प.बंगाल की CM Mamata Banerje का BJP पर आरोप |
जम्मू- श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द | Breaking News | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Hubli BJP Controversy: पुलिस हिरासत में BJP की महिला कार्यकर्ता संग मारपीट, कपड़े भी फटे हुए मिले, वीडियो सामने आने पर हड़कंप
पुलिस हिरासत में BJP की महिला कार्यकर्ता संग मारपीट, कपड़े भी फटे हुए मिले, वीडियो सामने आने पर हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, देर रात सीने में उठा दर्द, हालत गंभीर
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, देर रात सीने में उठा दर्द, हालत गंभीर
इंडिया
Turkman Gate Dispute: फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'किसी को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचे ना गिराएं' 'शरारत' में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पर बोलीं क्रिस्टल डिसूजा
'किसी को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को...' 'शरारत' में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पर बोलीं क्रिस्टल डिसूजा
यूटिलिटी
सर्दी में कपड़े धोना होगा आसान, इन ट्रिक्स से गुनगुना आएगा टंकी का बर्फ जैसा पानी
सर्दी में कपड़े धोना होगा आसान, इन ट्रिक्स से गुनगुना आएगा टंकी का बर्फ जैसा पानी
जनरल नॉलेज
जिस कोलंबिया ने अब अमेरिका को दी चुनौती, वहां कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये?
जिस कोलंबिया ने अब अमेरिका को दी चुनौती, वहां कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये?
शिक्षा
UIDAI में सेक्शन ऑफिसर की भर्ती शुरू, लाखों में सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
UIDAI में सेक्शन ऑफिसर की भर्ती शुरू, लाखों में सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget