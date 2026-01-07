Hubli BJP Controversy: पुलिस हिरासत में BJP की महिला कार्यकर्ता संग मारपीट, कपड़े भी फटे हुए मिले, वीडियो सामने आने पर हड़कंप
Hubli BJP Controversy: कर्नाटक के हुबली में पुलिस हिरासत में बीजेपी महिला कार्यकर्ता से कथित मारपीट और दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आया है. इसके बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है.
कर्नाटक के हुबली में पुलिस कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आरोप लगाया है कि केशवापुर पुलिस थाना के पुलिसकर्मियों ने हिरासत के दौरान पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला के कपड़े फटे हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिसकर्मी उसे घेरकर खड़े नजर आ रहे हैं.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता की पहचान सुजाता उर्फ विजयलक्ष्मी हांडी के रूप में हुई है. उन्हें कांग्रेस की पार्षद सुवर्णा कल्लकुंटला की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हिरासत में लिया गया था. यह शिकायत केशवापुर राणा इलाके में मतदाता सूची पुनरीक्षण (वोटर लिस्ट रिवीजन) के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुए पहले के विवाद से जुड़ी बताई जा रही है.
सुजाता ने आपत्ति जताई और विरोध किया
आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान सुजाता ने आपत्ति जताई और विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की और आंशिक रूप से उनके कपड़े भी फाड़ दिए. बताया जा रहा है कि सुजाता पहले कांग्रेस से जुड़ी थीं और हाल के वर्षों में बीजेपी में शामिल हुईं.
क्या है विवाद का जड़?
विवाद की जड़ उन आरोपों से जुड़ी है, जिनमें कहा गया कि सुजाता ने कुछ मतदाताओं के नाम सूची से हटाने में अधिकारियों की मदद की थी. हालांकि, उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है. इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हुई थीं. फिलहाल, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से कथित हिरासत में दुर्व्यवहार को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इस घटना ने इलाके में राजनीतिक तनाव और बढ़ा दिया है, जहां दोनों दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं.
