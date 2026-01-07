सर्दी में कपड़े धोना होगा आसान, इन ट्रिक्स से गुनगुना आएगा टंकी का बर्फ जैसा पानी

Water Tank Warm Water Tips: कड़ाके की ठंड शुरू होते ही सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है टंकी का बर्फ जैसा पानी. सुबह-सुबह नहाने का ख्याल आते ही शरीर सिहर उठता है. कपड़े धोना, बर्तन साफ करना या पोछा लगाना भी किसी सजा से कम नहीं लगता. मजबूरी में बार-बार गीजर चलाना पड़ता है. जिससे बिजली का बिल तेजी से बढ़ता चला जाता है.

कई घरों में तो सुबह का आधा वक्त सिर्फ पानी गुनगुना होने के इंतजार में निकल जाता है. लेकिन हम लेकर आएं हैं अच्छी खबर. कुछ आसान, देसी और बेहद कारगार तरीकों से आप बिना बिजली खर्च किए टंकी के पानी को ज्यादा ठंडा होने से बचा सकते हैं. यह तरीके बेहद आसान हैं और छत पर ही किए जा सकते हैं.

टंकी के लिए बनाएं गर्म जैकेट

टंकी का पानी ठंडा होने से रोकेने के लिए उसके लिए शीट जरूरी है. थर्माकोल एक बेहतरीन इंसुलेटर होता है. यह बाहर की ठंड को अंदर जाने से रोकता है और अंदर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता. बाजार से पतली थर्माकोल शीट लें और टंकी के चारों ओर व ढक्कन पर अच्छी तरह चिपका दें या रस्सी से बांध दें. अगर थर्माकोल न मिले तो पुराने कंबल, जूट के बोरे या मोटे कपड़े का इस्तेमाल करें. यह सभी हीट के कमजोर कंडक्टर होते हैं. रात की ठंडी हवा से टंकी को बचाते हैं और दिन की हल्की धूप की गर्मी को अंदर ही रोके रखते हैं.

गहरे रंग से पेंट कराएं टंकी

सर्दियों में धूप बहुत बड़ी ताकत होती है, बस उसे सही तरीके से पकड़ना आता होना चाहिए. टंकी को काले, गहरे नीले या गहरे भूरे रंग से पेंट कर दें. विज्ञान कहता है कि गहरे रंग गर्मी को तेजी से सोखते हैं. जैसे ही दिन में थोड़ी भी धूप पड़ेगी टंकी उसकी गर्मी को अपने अंदर खींच लेगी. इससे पानी का तापमान आसपास के मौसम से बेहतर बना रहेगा.

पाइप पर भी चाहिए गर्म कपड़ा

अक्सर लोग टंकी को ढक देते हैं लेकिन पाइप को नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि असली ठंडा पानी कई बार पाइप से गुजरते वक्त बनता है. टंकी से नल तक आने वाले पाइप को जूट की पट्टी, पुराने कपड़े या बाजार में मिलने वाले पाइप इंसुलेशन कवर से लपेट दें. खुले पाइप सीधे ठंडी हवा के संपर्क में रहते हैं. जिससे पानी जल्दी ठंडा हो जाता है. कवर होने से हवा का असर कम होगा और पानी की गर्माहट बनी रहेगी.

