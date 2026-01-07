स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे

Ashes Test: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने क्रिकेट इतिहास में उनका नाम और ऊंचा कर दिया. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे दिन स्मिथ ने अपना 37वां टेस्ट शतक जड़ा और इसके साथ ही उन्होंने एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

एशेज में बने दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज

स्टीव स्मिथ ने एशेज सीरीज में अपना 13वां शतक लगाकर इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जैक हॉब्स को पीछे छोड़ दिया. हॉब्स ने एशेज में 12 शतक लगाए थे, जबकि स्मिथ अब 13 सेंचुरी के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ महान डॉन ब्रैडमैन हैं, जिन्होंने एशेज में 19 शतक लगाए थे. 96 साल बाद किसी बल्लेबाज का हॉब्स को पीछे छोड़ना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है.

एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा रन

डॉन ब्रैडमैन - 5028 रन

स्टीव स्मिथ - 3682 रन

जैक हॉब्स - 3636 रन

सचिन तेंदुलकर को भी छोड़ा पीछे

इस शतक के साथ स्मिथ ने भारतीय क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी एक खास मामले में पीछे छोड़ दिया. स्मिथ ने सिर्फ 219 पारियों में 37 टेस्ट शतक पूरे कर लिए, जबकि सचिन तेंदुलकर ने यह मुकाम 220 पारियों में हासिल किया था. हालांकि इस लिस्ट में सबसे तेज 37 शतक बनाने का रिकॉर्ड अब भी रिकी पोंटिंग के नाम है, जिन्होंने 212 पारियों में यह कारनामा किया था.

कप्तान के तौर पर भी कमाल

पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में कार्यवाहक कप्तान बने स्टीव स्मिथ ने कप्तान के रूप में अपना 18वां टेस्ट शतक जड़ा. टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर उनसे ज्यादा शतक सिर्फ ग्रीम स्मिथ, विराट कोहली और रिकी पोंटिंग ने जड़े हैं. खास बात यह है कि कप्तान के रूप में स्मिथ का औसत 68 से भी ज्यादा है, जो उन्हें इस फॉर्मेट के सबसे सफल कप्तानों में शामिल करता है.

कुल मिलाकर, स्टीव स्मिथ की यह पारी एशेज इतिहास की सबसे यादगार पारियों में गिनी जाएगी, जिसमें अनुभव, धैर्य और क्लास तीनों साफ नजर आए.