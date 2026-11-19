Voyager 1 Power Source: अंतरिक्ष की दुनिया है ऐसी खबर आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. नासा का बनाया हुआ वॉयजर-1 अंतरिक्ष यान धरती से 26 अरब किमी की दूरी पर पहुंच गया है. इसने एक प्रकाश दिन की दूरी तय कर ली है. यह इंसान की बनाई हुई पहली ऐसी चीज है जो कि धरती से इतनी दूर जा पहुंची है. यानि अब कोई भी रेडियो संदेश वॉयजर-1 तक पहुंचने में 24 घंटे का वक्त लगेगा. लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि 26 अरब किमी दूर वॉयजर-1 को आखिर बिजली कैसे मिल रही है, आइए समझते हैं.

26 अरब किमी दूर वॉयजर-1 को कैसे मिल रही है बिजली?

पृथ्वी से 26 अरब किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष के घने अंधेरे में सूर्य की रोशनी इतनी कम हो जाती है कि वहां सौर पैनल पूरी तरह बेकार साबित होते हैं. इस दूरी पर वॉयजर-1 को जीवित रखने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने इसे तीन रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर (RTG) यानी परमाणु बैटरी से लैस किया था. इन बैटरियों के भीतर प्लूटोनियम-238 नामक रेडियोधर्मी ईंधन भरा गया है, जिसके प्राकृतिक रूप से विघटित होने से भारी मात्रा में ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है. यान में लगे विशेष थर्मोकपल इसी गर्मी को सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं, जिससे यान के कंप्यूटर, सेंसर और ट्रांसमीटर निरंतर काम करते रहते हैं.

ऊर्जा संकट से निपटने के लिए उपकरण बंद कर रहे वैज्ञानिक

हालांकि परमाणु ऊर्जा की यह प्रणाली बेहद टिकाऊ है, लेकिन प्लूटोनियम ईंधन के लगातार क्षय होने के कारण वॉयजर-1 की बिजली उत्पादन क्षमता हर साल लगभग 4 वॉट कम होती जा रही है. लॉन्च के समय यान को करीब 470 वॉट बिजली मिल रही थी, जो अब घटकर आधे से भी कम रह गई है. इस गंभीर ऊर्जा संकट से निपटने और यान की उम्र बढ़ाने के लिए नासा के इंजीनियर बेहद सावधानी से इसके हीटर और गैर-जरूरी वैज्ञानिक उपकरणों को एक-एक करके बंद कर रहे हैं. प्रत्येक उपकरण के बंद होने से यान को कुछ अतिरिक्त महीनों या सालों की जिंदगी मिल जाती है, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह यान 2030 के दशक की शुरुआत तक धरती पर डेटा भेजता रहेगा.

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महज 22 वॉट के सहारे धरती से जुड़ा है संपर्क

इतनी विशाल दूरी के बावजूद वॉयजर-1 का पृथ्वी से संवाद बनाए रखना आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है. इस यान का रेडियो ट्रांसमीटर मात्र 22 वॉट की मामूली शक्ति से काम करता है, जो हमारे घरों में जलने वाले एक छोटे रेफ्रिजरेटर बल्ब जितनी ऊर्जा के बराबर है. 26 अरब किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जब यह बेहद कमजोर रेडियो सिग्नल धरती तक पहुंचता है, तो इसकी ताकत एक वॉट के अरबवें हिस्से से भी कम रह जाती है. इस सूक्ष्म संकेत को पकड़ने के लिए नासा अपने 'डीप स्पेस नेटवर्क' का इस्तेमाल करता है, जिसमें दुनिया के तीन अलग-अलग महाद्वीपों पर लगे विशालकाय डिश एंटीना शामिल हैं.

1977 में शुरू हुआ था ऐतिहासिक अंतरिक्ष सफर

वॉयजर-1 की इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत 5 सितंबर 1977 को अमेरिका के केप कैनावरल प्रक्षेपण केंद्र से हुई थी. लगभग 800 किलोग्राम वजनी और 3.7 मीटर चौड़े डिश एंटीना वाले इस यान को एक दुर्लभ खगोलीय संयोग का लाभ मिला था. उस समय बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह एक ऐसी विशेष कतार में थे जो हर 175 साल में केवल एक बार बनती है. इस ग्रह-स्थिति के कारण यान ने एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल का गुलेल की तरह इस्तेमाल कर अपनी रफ्तार बढ़ाई और साल 1979 में बृहस्पति तथा 1980 में शनि के बेहद करीब से गुजरते हुए अभूतपूर्व तस्वीरें धरती पर भेजीं.





4 साल के लिए बना यान 49 साल से रच रहा इतिहास

जब इस महत्वाकांक्षी मिशन की रूपरेखा तैयार की गई थी, तब वैज्ञानिकों ने वॉयजर-1 और इसके जुड़वां यान वॉयजर-2 को केवल चार से पांच वर्षों तक काम करने के लिए ही डिजाइन किया था. इसका प्राथमिक लक्ष्य केवल बाहरी ग्रहों का अध्ययन करना था, लेकिन अपनी मजबूत इंजीनियरिंग के दम पर यह यान 49 वर्षों से अधिक समय से अंतरिक्ष में सक्रिय है. दिलचस्प बात यह है कि वॉयजर-2 को वॉयजर-1 से 16 दिन पहले लॉन्च किया गया था, फिर भी छोटा और सीधा मार्ग अपनाने के कारण वॉयजर-1 अपने जुड़वां साथी से करीब 4.22 अरब किलोमीटर आगे निकल चुका है और साल 2012 में ही हमारे सौरमंडल की सीमा को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की दुनिया में प्रवेश कर चुका है.

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