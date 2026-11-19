यूपी में आगामी चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल के बीच कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर सपा नेता आजम खान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह पहले वाली कांग्रेस नहीं है. गठबंधन से उन्हें कोई परेशानी नहीं है. उनके साथ सम्मानजनक समझौता होगा, कुछ ज्यादा भी देना होगा तो कुर्बानी देंगे.

जब उनसे पूछा गया कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस 181 सीटें मांग रही है. सीटों के बंटवारों के लेकर आपका क्या रोल रहेगा? इस सवाल पर आजम खान ने कहा, ''मांगने के सिलसिले में हमने बचपन से एक कहावत सुनी है कि लाइसेंस तोप का मांगो तो तमंचे का मिल जाएगा.'' हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मेरी उन लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं और यह वह कांग्रेस नहीं है. यह मैंने बिल्कुल यूं ही आपको हंसाने के लिए कह दिया.

सीटों का सम्मानजनक बंटवारा होगा- आजम खान

उन्होंने आगे कहा, ''यह कांग्रेस की वह लीडरशिप नहीं है जिसमें 6 दिसंबर हुआ था या जिसमें बाईस बटा तेईस दिसंबर 1949 की रात हुई थी. यह वह कांग्रेस नहीं है जिसमें ईद के दिन ईदगाह के मैदान में बहुत कुछ हुआ था. मलियाना हुआ था, मेरठ हुआ था. यही वजह है कि हमारी तरफ से किसी तरह का कोई रद्दे अमल नहीं है. उनके साथ सम्मानजनक समझौता होगा. सम्मानजनक बंटवारा होगा और अगर हमें उन्हें कुछ ज्यादा भी देना पड़ा तो ये कुर्बानी भी देंगे.''

#WATCH | Rampur, UP: On INDIA alliance seat-sharing formula for upcoming UP assembly elections, SP leader Azam Khan says, "...Personally, I have very good relations with those people. This isn't the same Congress, nor is it the same leadership, that was in charge when the events of December 6th took place, or during the night of December 22nd–23rd, 1949. This isn't the Congress that presided over the incidents at the Eidgah grounds on Eid, or the events in Maliana or Meerut. The current leadership is different, which is why there hasn't been any adverse reaction from our side... We are looking for a respectful agreement, a dignified distribution of seats, and if we have to concede a bit more, we are prepared to make that sacrifice." — ANI (@ANI) November 19, 2026

संवैधानिक संस्थाओं को खुद अपनी लाज रखनी चाहिए- आजम खान

इसके साथ ही सपा नेता आजम खान ने जांच एजेंसियों को भी घेरा. उन्होंने कहा, ''संवैधानिक संस्थाओं को खुद अपनी लाज रखनी चाहिए. अपने बारे में सोचना चाहिए. देश उनके बारे में क्या सोच रहा है, अगर उन्हें पता नहीं है तो ये उनकी गलती है. चुनाव आयोग की वजह से पूरी दुनिया में कितनी बदनामी हुई. जितनी और एजेंसियां हैं- ईडी, आईटी, सीबीआई है, इनकी वजह से लोग बहुत दुखी और परेशान हैं.

उन्होंने आगे कहा कि मेरे जैसा आदमी, जिसके पास इस घर के अलावा कोई जायदाद नहीं है. मेरे पास कोई और मकान नहीं है. जिस लखनऊ में मैंने पचास साल सियासत की, विधायक-सांसद रहा, 4 बार मंत्री रहा लेकिन 10/10 का भी मेरे पास कोई कमरा नहीं है.

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