Nitish Setu Bihar: आमतौर पर हमारे देश में सड़कों, पुलों, इमारतों और संस्थानों के नाम दिवंगत महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों या पूर्व नेताओं की स्मृति में रखे जाते हैं. लेकिन भारत में कई ऐसे मौके भी आए हैं जब जीवित हस्तियों के सम्मान में सार्वजनिक इमारतों, स्टेडियमों और सड़कों का नामकरण किया गया है.

हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नाम नीतीश सेतु किए जाने के बाद एक बार फिर यह विषय चर्चा में आ गया है. आइए जानते हैं कि देश में और किन जीवित हस्तियों के नाम पर प्रमुख स्थान और इमारतें मौजूद हैं.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

जीवित राजनेता के नाम पर सबसे चर्चित इमारतों में गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम सबसे ऊपर आता है. मोटेरा में बने दुनिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को पहले सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम के नाम से जाना जाता था. फरवरी 2021 में इसके पुनर्निर्माण के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया और इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया. इस स्टेडियम में 1 लाख 32 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता है.

खिलाड़ियों के सम्मान में रखे गए नाम

खेल जगत की जीवित हस्तियों के सम्मान में भी देश में कई स्टेडियम, पवेलियन और सड़कों के नाम रखे गए हैं. महाराष्ट्र के पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के स्टेडियम का नाम टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है. अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका नाम नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम किया था.

इसी तरह मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है. क्रिकेट की बात करें तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर के नाम पर स्टैंड बने हैं, जबकि रांची के जेएससीए स्टेडियम के साउथ पवेलियन का नाम एमएस धोनी के नाम पर रखा गया है.

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सड़कें, पार्क और अन्य चर्चित नाम

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों के नाम पर सड़कों और पार्कों के नामकरण के उदाहरण भी देश में मौजूद हैं. तेलंगाना के हैदराबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है.

इसके अलावा दिल्ली के रोहिणी इलाके में नगर निगम द्वारा एक पार्क का नाम योग गुरु बाबा रामदेव के नाम पर रखा गया था. वहीं, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल के दौरान लखनऊ और नोएडा के स्मारक स्थलों में उनकी मूर्तियां स्थापित की गई थीं, जो उस समय काफी चर्चा और विवादों में रही थीं.

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