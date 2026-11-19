'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने एक नए राष्ट्रीय अभियान 'क्या बोलती पब्लिक' की घोषणा की है. इस अभियान की शुरुआत 22 नवंबर को गोवा से होगी. पार्टी के एक पदाधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इसकी शुरुआत राज्य-स्तरीय पहल 'चल्ला कितेम, गोवा' (गोवा में क्या चल रहा है?) के साथ होगी.

गोवा में CJP की नेता आफरीन शेख ने पत्रकारों को बताया कि यह पहल लोगों को अपनी स्थानीय चिंताओं को सामने रखने के लिए एक मंच देगी और युवाओं को उन मुद्दों की पहचान करने में मदद करेगी, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा कि 22 नवंबर को पणजी में होने वाले इस कार्यक्रम में CJP के नेता दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास शामिल होंगे.

गोवा में सभी को खुला निमंत्रण

आफरीन शेख ने कहा, "लोग अक्सर पूछते हैं कि युवा कहां हैं और क्या कर रहे हैं. अब युवा यहां हैं, और हम लोगों से उन मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं जिन पर वे चाहते हैं कि हम काम करें." उन्होंने बताया कि रविवार को पणजी कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे उसकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो. यह कार्यक्रम किसी एक विषय तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि गोवा में जमीन, सार्वजनिक सुरक्षा, परिवहन, मजदूरों के अधिकार और शिक्षा जैसे कई मुद्दे हैं.

Challa Kitem, Goa?! 🗓️ 22nd November - 4 PM 📍 Panjim Convention Centre https://t.co/lqIz8e0H5d — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) November 18, 2026

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आफरीन शेख ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य गोवा सरकार को भी लोगों की चिंताओं को समझने और उनके समाधान खोजने की दिशा में काम करने में मदद करना है.

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