भारत को धमकी देने वाले मंत्री मुसादिक मलिक का भारत दौरा चर्चा में घिर गया. वह पड़ोसी मुल्क में जलवायु मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे. 20 से 22 नवंबर के बीच SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में भारत के निमंत्रण पर दिल्ली पहुंचेंगे.

मुसादिक उस समय खबरों में आए थे, जब सिंधु जल संधि को लेकर उन्होंने भारत को धमकी देते हुए बयान दिया था कि जो भी हमारे पानी को हाथ लगाएगा, तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे. भारत ने पुलवामा हमले के बाद सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था.

2023 में बिलावल भुट्टो आए थे भारत

मुसादिक से पहले साल 2023 में बिलावल भुट्टो भारत आए थे. उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर SCO के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लिया था. भारत की अध्यक्षता में तब यह आयोजन गोवा में हुआ था. इसके बाद यह पहला मौका है, जब इतने वक्त बाद कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आ रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच पुलवामा और पहलगाम हमले के बाद रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं.

Pakistan's Federal Minister for Climate Change and Environmental Coordination, Dr Musadik Masood Malik, will lead the Pakistan delegation to the first SCO Civilisations Dialogue Forum, to be held in New Delhi, from 20-22 November 2026. Pakistan delegation will also participate in thematic sessions of the Forum and engage with SCO member States on the sidelines of the Forum: Ministry of Foreign Affairs, Pakistan — ANI (@ANI) November 19, 2026

SCO डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे मलिक

मलिक एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग के लिए आर डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं. इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टी की थी कि भारत ने SCO के सभी सदस्यों को न्योता दिया. इस ग्रुप में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और बेलारूस शामिल है.

पाकिस्तान ने बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान सरकार SCO के दायरे में आपसी सम्मान के साथ सभ्यताओं के संवाद और लोगों के आपसी मेल-जोल बढ़ाने को लेकर समर्पित हैं.

कब हुई थी SCO की स्थापना?

SCO की स्थापना साल 2021 में हुई थी. शंघाई में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिज रिपब्लिक, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने इसकी स्थापना की थी. भारत और पाकिस्तान इस गुट का स्थायी हिस्सा साल 2017 में बने. ईरान 2023 में इसका सदस्य बना.

इधर, पाकिस्तान को लेकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है. भारत ने कहा है कि आतंकवाद खत्म होने से पहले किसी तरह की डील नहीं होगी. भारत लगातार वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को इस मुद्दे पर घेरता रहा है. साथ ही पाकिस्तान कश्मीर मसले को इंटरनेशनल मंचों पर उठाने की कोशिश में करता रहा.