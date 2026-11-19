Muslim Population Pew Research: आने वाले 5 दशक यानि 2020 तक देश की आबादी और अलग-अलग धर्मों में काफी भारी अंतर देखने को मिलेगा. इसको लेकर बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी रहती है और वहीं सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी इंडोनेशिया में रहती है. लेकिन हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर ने जो डेटा रिवील किया है वह हैरान करने वाला है. इस रिसर्च में 201 देशों के आंकड़ों पर रिसर्च की गई है, जिसने भविष्य की धार्मिक जनसांख्यिकी के राज खोले हैं. इस रिपोर्ट की मानें तो आने वाले सालों में दुनिया की कुल आबादी 29 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी, लेकिन इस बढ़ोतरी में किस देश में धर्म का पलड़ा भारी रहेगा, इसके आंकड़े भी चौंका सकते हैं. आइए इस पर एक नजर डालते हैं.

किस देश में होगी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी?

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2070 तक पाकिस्तान मौजूदा शीर्ष देश इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन जाएगा. अनुमान है कि तब पाकिस्तान में मुसलमानों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 46 करोड़ 10 लाख तक पहुंच जाएगी. इस सूची में दूसरे स्थान पर भारत का नाम होगा, जहां मुस्लिम आबादी का आंकड़ा करीब 33 करोड़ 40 लाख के आसपास पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी मुस्लिम जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जाएगी, जिससे दक्षिण एशिया वैश्विक मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा गढ़ बनकर उभरेगा.

भारत में हिंदू और मुस्लिम आबादी का समीकरण क्या होगा?

भारत आने वाले कई दशकों तक भारी बहुमत वाला हिंदू राष्ट्र ही बना रहेगा. रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2070 के बीच भारत में हिंदुओं की कुल आबादी में 17 करोड़ 60 लाख की बढ़ोतरी होगी, हालांकि कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 79 फीसदी से मामूली रूप से घटकर 76 फीसदी पर आ सकती है. दूसरी ओर, इसी अवधि में भारतीय आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 15 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि देश की कुल आबादी में तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा हिंदू समुदाय का ही बना रहेगा.

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भारत में प्रजनन दर में तेजी से आई गिरावट

रिपोर्ट्स बताती हैं कि विभिन्न समुदायों की आबादी में आ रहे इस अंतर के पीछे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उम्र और प्रजनन दर का सीधा विज्ञान काम कर रहा है. भारत में कुल प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आने के बावजूद, मुस्लिम समुदाय की औसत उम्र अन्य वर्गों की तुलना में काफी कम है. 2020 के आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय मुसलमानों की औसत आयु 24 वर्ष थी, जबकि हिंदुओं की औसत आयु 29 वर्ष दर्ज की गई थी. युवा आबादी अधिक होने के कारण जनसांख्यिकीय गति तेज रहती है. अनुमान है कि 2025 से 2030 के बीच भारत में मुस्लिम महिलाओं की औसत प्रजनन दर 2.3 बच्चे प्रति महिला रहेगी, जबकि हिंदू महिलाओं में यह दर 1.8 रहने का अनुमान है.





ईसाई, यहूदी और बाकी धर्मों का भविष्य क्या होगा?

मुस्लिम और हिंदू आबादी के अलावा दुनिया के अन्य प्रमुख धर्मों के मानचित्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. वैश्विक जनसंख्या वृद्धि में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की रहने के बाद दूसरे स्थान पर ईसाई धर्म का नंबर आएगा. हालांकि, पश्चिमी देशों में ईसाई आबादी का स्वरूप बदलता दिख रहा है. 2020 में दुनिया के सबसे ज्यादा ईसाई संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे, लेकिन 2070 तक वहां यह संख्या घटकर 17 करोड़ 40 लाख रह जाने का अनुमान है. इसके बावजूद ईसाई बहुसंख्यक 120 देशों में कुल मिलाकर 63 करोड़ नए लोग इस समुदाय से जुड़ेंगे. वैश्विक आबादी वृद्धि की इस दौड़ में तीसरे स्थान पर यहूदी समुदाय और चौथे स्थान पर हिंदू समुदाय के रहने का अनुमान जताया गया है.

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