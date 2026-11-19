अंतरिक्ष के अंधेरे में इंसान की सबसे दूर तक पहुंची चीज है नासा का वॉयजर-1. यह अब एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच चुका है. 1977 में लॉन्च हुआ वॉयजर-1 अब पृथ्वी से लगभग 26 बिलियन किलोमीटर दूर है. यह दूरी इतनी ज्यादा है कि एक रेडियो सिग्नल को वॉयजर-1 तक पहुंचने में पूरे 24 घंटे लगते हैं और जवाब वापस पृथ्वी तक आने में भी 24 घंटे. इसे खगोलीय भाषा में 'वन लाइट ईयर' कहा जाता है.

तो वॉयजर-1 कितना खास है और भारत की कौन सी चीजें अपने साथ कहां ले जा रहा है...

गोल्डन रिकॉर्ड: धरती का संदेशवाहक

वॉयजर-1 के साथ एक 12-इंच की सोने की परत चढ़ी तांबे की डिस्क है, जिसे 'गोल्डन रिकॉर्ड' कहा जाता है. यह इंसान का ब्रह्मांड में भेजा गया एक संदेश है, जिसे अमेरिकी खगोलशास्त्री कार्ल सागन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था.

इस रिकॉर्ड में 115 तस्वीरें, हवा, बारिश और पक्षियों की आवाजें, 55 भाषाओं में अभिवादन और दुनिया भर के 27 संगीत के टुकड़े शामिल हैं.

भारत की आवाज में 10 भाषाओं में अभिवादन

इस गोल्डन रिकॉर्ड में भारत का योगदान सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं है. इसमें 10 भारतीय भाषाओं में अभिवादन रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें हिंदी और उर्दू भी शामिल हैं.

हिंदी में संदेश: 'धरती के वासियों की ओर से नमस्कार.'

'धरती के वासियों की ओर से नमस्कार.' उर्दू में संदेश: 'अस्सलामु अलैकुम. हम जमीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं.'

इसके अलावा बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, ओडिया, पंजाबी, राजस्थानी और तेलुगु में भी अभिवादन शामिल हैं.

सितारों तक पहुंची केसरबाई करकर की आवाज

गोल्डन रिकॉर्ड में शामिल 27 संगीत के टुकड़ों में भारत का इकलौता गीत 'जात कहां हो' है. यह गीत राग भैरवी में है और इसे प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका सुरश्री केसरबाई करकर ने गाया है.

यह गीत अपने साथ एक बहुत ही रोचक और भावुक कहानी लिए हुए है:

गीत का मतलब: 'जात कहां हो' का शाब्दिक अर्थ है, 'तुम अकेली कहां जा रही हो?' यह एक मां की अपनी बेटी से की गई अपील है, जिसमें वह उसे अकेले बाहर न जाने की सलाह दे रही है. यह गीत अंतरिक्ष में एक ऐसे यात्री से सवाल पूछता है, जो अनंत की यात्रा पर निकल चुका है कि 'तुम कहां जा रहे हो?'

'जात कहां हो' का शाब्दिक अर्थ है, 'तुम अकेली कहां जा रही हो?' यह एक मां की अपनी बेटी से की गई अपील है, जिसमें वह उसे अकेले बाहर न जाने की सलाह दे रही है. यह गीत अंतरिक्ष में एक ऐसे यात्री से सवाल पूछता है, जो अनंत की यात्रा पर निकल चुका है कि 'तुम कहां जा रहे हो?' केसरबाई करकर के बारे में: केसरबाई करकर का जन्म 13 जुलाई 1892 को गोवा के केरी गांव में हुआ था. उन्होंने उस्ताद अल्लादिया खान से प्रशिक्षण लिया और जयपुर-अत्रौली घराने की खयाल गायिकाओं में से एक बनीं. उन्हें 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था.

केसरबाई करकर का जन्म 13 जुलाई 1892 को गोवा के केरी गांव में हुआ था. उन्होंने उस्ताद अल्लादिया खान से प्रशिक्षण लिया और जयपुर-अत्रौली घराने की खयाल गायिकाओं में से एक बनीं. उन्हें 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. माइक्रोफोन से दूरी, फिर भी अमरता: केसरबाई करकर रेडियो और रिकॉर्डिंग मशीनों से बहुत दूर रहती थीं. उन्हें 'ब्रॉडकास्टिंग से एलर्जी' थी और उन्होंने कभी लंबी-अवधि का रिकॉर्ड नहीं बनाया. अमेरिकी संगीतशास्त्री रॉबर्ट ई. ब्राउन ने उनकी राग भैरवी की रिकॉर्डिंग को 'भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे बेहतरीन रिकॉर्डेड उदाहरण' बताया. इस तरह, जिस आवाज को दुनिया से छिपाया गया, वह आज ब्रह्मांड में सबसे दूर गूंज रही है.

केसरबाई करकर रेडियो और रिकॉर्डिंग मशीनों से बहुत दूर रहती थीं. उन्हें 'ब्रॉडकास्टिंग से एलर्जी' थी और उन्होंने कभी लंबी-अवधि का रिकॉर्ड नहीं बनाया. अमेरिकी संगीतशास्त्री रॉबर्ट ई. ब्राउन ने उनकी राग भैरवी की रिकॉर्डिंग को 'भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे बेहतरीन रिकॉर्डेड उदाहरण' बताया. इस तरह, जिस आवाज को दुनिया से छिपाया गया, वह आज ब्रह्मांड में सबसे दूर गूंज रही है. एक दुखद संयोग: केसरबाई करकर का निधन 16 सितंबर 1977 को हुआ, वॉयजर-1 के लॉन्च होने के सिर्फ 11 दिन बाद.

26 अरब किलोमीटर का सफर कैसे तय किया?

वॉयजर-1 ने यह 26 अरब किलोमीटर का सफर लगभग 49 साल में तय किया है. यह अंतरिक्ष यान लगभग 38,000 मील प्रति घंटे यानी करीब 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. यह इंसान की बनाई गई ऐसी वस्तु है जो पृथ्वी से सबसे दूर पहुंची है.

अब इससे आने वाले सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में पूरा एक दिन लगता है, जो सबूत है कि हमारी तकनीक और जिज्ञासा ने कितनी बड़ी दूरी तय कर ली है.





ब्रह्मांड में भारत की अमिट छाप

वॉयजर-1 का यह सफर सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं है, बल्कि यह मानव संस्कृति और कला का भी प्रतीक है. जब यह यान इंटरस्टेलर स्पेस में बढ़ता जा रहा है, तो उसके साथ केसरबाई करकर की आवाज, हिंदी और उर्दू में दिए गए अभिवादन और भारत की विविधता लिए हुए गोल्डन रिकॉर्ड मौजूद है. अब सितारों की दुनिया में भारत की भी एक अमिट पहचान है.