चालक के दाईं तरफ बैठने पर, बाईं ओर प्रवेश द्वार होने से चालक को दरवाजे पर साफ नजर मिलती है. इससे चालक बस में चढ़ते-उतरते यात्रियों पर नजर रख सकता है और इस बात को भी सुनिश्चित कर सकता है कि कोई भी बंद दरवाजे में न फंसे.