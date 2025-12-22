रूस ने भारतीय छात्रों के लिए की स्कॉलरशिप की शुरुआत, जानिए कैसे करें आवेदन?

रूस की सरकार ने भारत के साथ अपनी दोस्ती और रिश्तों को मजबूत करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत रूसी सरकार ने भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए साल 2026-27 के एकेडेमिक सेशन के लिए अपनी सरकारी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस स्कॉलरशिप की मदद से भारतीय छात्र रूस के सभी बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर सकते हैं, जो भारतीय छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात है क्योंकि रूस में तकरीबन 31,000 भारतीय स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या उन छात्रों की है जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं. रूस की कई यूनिवर्सिटीज इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर रही हैं.

स्कॉलरशिप के फायदे

रूस की यह स्कॉलरशिप स्कीम सिर्फ बैचलर स्तर की पढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि इस स्कीम के तहत भारतीय स्टूडेंट्स मास्टर, एमफिल, बैचलर और कई अन्य प्रोग्राम में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट education-in-russia.com पर विजिट करना होगा, लेकिन इस स्कीम में लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और MGIMO जैसी अच्छी यूनिवर्सिटीज को शामिल नहीं किया गया है.

किन विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं भारतीय छात्र?

भारतीय छात्र इस स्कीम की मदद से कई सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें फार्मेसी, एयरोस्पेस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मैथ्स और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न कोर्स शामिल हैं. अगर किसी छात्र को रूसी भाषा नहीं आती है, तो ऐसे छात्रों के लिए अलग से एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिससे छात्र रूसी भाषा की पढ़ाई कर सकते हैं और भाषा सीख सकते हैं, लेकिन जिन छात्रों को रूसी भाषा सीखनी है, उन्हें अपनी डिग्री या पढ़ाई शुरू होने से एक साल पहले भाषा सिखाई जाएगी.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा.

छात्रों का सिलेक्शन उनकी पिछली पढ़ाई या कोर्स के मार्क्स और पोर्टफोलियो के आधार पर होगा.

पोर्टफोलियो में रिसर्च पेपर, ओलिंपियाड और किसी प्रतियोगिता से जुड़े सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज शामिल होंगे.

आवेदन करते समय छात्र अपनी पसंद के अनुसार 6 विश्वविद्यालयों तक चुन सकते हैं और अंतिम चयन विश्वविद्यालय की जांच और यूनिवर्सिटी में सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.

इस स्कीम का पहला चरण 15 जनवरी तक चलेगा और दूसरे चरण में रूस का विज्ञान और उच्च शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर छात्रों को कॉलेज आवंटित करेगा.

