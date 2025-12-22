CM योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक, अखिलेश यादव ने भी जताई चिंता, एक अधिकारी पर एक्शन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के समय कथित तौर पर सुरक्षा में चूक होने पर संबंधित नगर निगम पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया गया है. एक अधिकारी ने रविवार को इसकी पुष्टि की. समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला उठाते हुए आम जनता के लिए अपनी चिंता जाहिर की है.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री गोरखनाथ ओवरब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे और कार से उतरने के कुछ ही क्षण बाद एक गाय उनकी गाड़ी के पास पहुंच गई. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की.

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री की कार कार्यक्रम स्थल पर रुकी और भाजपा के स्थानीय सांसद रवि किशन सबसे पहले उतरे, उसके बाद आदित्यनाथ उतरे. मुख्यमंत्री के उतरते ही कुछ ही सेकंड में एक गाय गाड़ी की ओर दौड़ी और उनकी तरफ बढ़ने लगी. सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत घेरा बनाकर गाय को रोका और उसे भगा दिया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ.

नगर निगम पर्यवेक्षक को किया निलंबित

अधिकारियों का कहना है कि इस घटना की प्रारंभिक जांच में नगर निगम पर्यवेक्षक अरविंद कुमार की लापरवाही पाई गई है, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है. वह क्षेत्र में नगर निगम व्यवस्था की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे. रविवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ जिसके बाद यह घटना सामने आई. तब नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरावल ने यह पता लगाने के लिए आंतरिक जांच के आदेश दिए कि गाय ने सुरक्षा घेरा कैसे तोड़ दिया.

VVIP सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं- नगर आयुक्त

नगर आयुक्त ने कहा कि वीवीआईपी सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें और सख्त बनाया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि वीवीआईपी यात्राओं के दौरान मार्ग और कार्यक्रम स्थल की पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है.

सीएम योगी की सुरक्षा में चूक की यह तीसरी घटना

पिछले 17 दिनों में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक की यह तीसरी घटना है. इससे पहले, दो दिसंबर को वाराणसी में काशी-तमिल संगम कार्यक्रम के दौरान नशे में धुत एक व्यक्ति ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया था. चार दिसंबर को गोरखपुर हवाई अड्डे जाते समय मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान एक बस प्रतिबंधित चेतावनी क्षेत्र में घुस गई थी.

अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट

इस बीच सपा प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले पर चिंता जाहिर करते हुए “एक्स” पर पोस्ट किया, “मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में लापरवाही होगी, तो भाजपा राज में आम जनता की रक्षा-सुरक्षा की बात क्या ही की जाए.”