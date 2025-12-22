हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cheese Loan: इस बैंक में किसानों को लोन देने के लिए Cheese की लगती है गारंटी, जानें कैसे शुरू हुई यह व्यवस्था?

Cheese Loan: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा बैंक भी है जो लोन के बजाय सिक्योरिटी के तौर पर चीज रखता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह बैंक?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 Dec 2025 09:06 AM (IST)
Cheese Loan: एक ऐसी दुनिया जहां पर सोना, जमीन और मशीनरी आम लोन कोलैटरल है, इटली के एक बैंक ने गारंटी के लिए चीज (Cheese) को चुना है. 1950 के दशक से यह अनोखा बैंकिंग सिस्टम किसानों को कैश या प्रॉपर्टी के बजाय लोन की सिक्योरिटी के तौर पर चीज को स्वीकार करता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

यह सिस्टम क्रेडितो एमिलियानो में काम करता है. इसे आमतौर पर क्रेडम के नाम से जाना जाता है. यह एक जाना माना इटैलियन बैंक है. जमीन के कागजात या फिर मशीनरी मांगने के बजाय यह बैंक कोलैटरल के तौर पर परमेसन रेगियानो चीज का एक बड़ा पहिया मांगता है.
दरअसल यह कोई आम चीज नहीं होता. यह एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है जिसमें सख्त क्वालिटी कंट्रोल और गारंटीड मार्केट है. इसकी लंबी शेल्फ लाइफ, स्थिर मांग और अनुमानित कीमत में बढ़ोतरी इसे एक सुरक्षित एसेट बना देती है.
Published at : 22 Dec 2025 09:06 AM (IST)
Cheese Loan Italian Bank Parmesan Cheese

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

