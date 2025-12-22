एक्सप्लोरर
Cheese Loan: इस बैंक में किसानों को लोन देने के लिए Cheese की लगती है गारंटी, जानें कैसे शुरू हुई यह व्यवस्था?
Cheese Loan: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा बैंक भी है जो लोन के बजाय सिक्योरिटी के तौर पर चीज रखता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह बैंक?
Cheese Loan: एक ऐसी दुनिया जहां पर सोना, जमीन और मशीनरी आम लोन कोलैटरल है, इटली के एक बैंक ने गारंटी के लिए चीज (Cheese) को चुना है. 1950 के दशक से यह अनोखा बैंकिंग सिस्टम किसानों को कैश या प्रॉपर्टी के बजाय लोन की सिक्योरिटी के तौर पर चीज को स्वीकार करता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Published at : 22 Dec 2025 09:06 AM (IST)
