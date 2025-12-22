इस मुस्लिम देश में भारत का 1 रुपया आपको देगा राजाओं वाली फीलिंग? 1 लाख में हो जाएंगे करोड़पति

भारतीय रुपया भले ही डॉलर, यूरो और पाउंड के मुकाबले में कमजोर हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं, जहां यही रुपया बेहद ताकतवर भी है. मध्य एशिया का एक देश ऐसा है, जहां भारतीय रुपये की कीमत सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. इस देश का नाम उज्बेकिस्तान है. उज्बेकिस्तान की मुद्रा को सोम कहा जाता है और इसकी कीमत भारतीय रुपये के मुकाबले काफी कम है. वाइस डॉट की रिपोर्ट के मुताबिक 1 भारतीय रुपया की कीमत 134 उज्बेकिस्तानी सोम के बराबर है.

उज्बेकिस्तान में अगर कोई व्यक्ति भारत से एक लाख रुपये लेकर उज्बेकिस्तान जाता है तो वहां यह रकम लगभग 1 करोड़ 34 लाख सोम में बदल जाती है. आंकड़ा भले ही बड़ा लगे, लेकिन वहां की कीमतें भी स्थानीय करेंसी के हिसाब से तय होती हैं. उज्बेकिस्तान में भारतीय रुपये की ताकत ज्यादा दिखने की सबसे बड़ी वजह उसकी कमजोर मुद्रा और सीमित अर्थव्यवस्था है. यह देश मुख्य रूप से कपास, सोना और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा बड़ी और विविध है. इसी वजह से भारतीय रुपया वहां के मुकाबले मजबूत नजर आता है.

भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय

उज्बेकिस्तान भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. ताशकंद और समरकंद जैसे शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, पुराने बाजारों और शानदार वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं. होटल, टैक्सी और शॉपिंग जैसी सुविधाएं भारतीयों को सस्ती लगती हैं, जिससे यात्रा का अनुभव और भी बेहतर हो जाता है. खाने-पीने की बात करें तो वहां दूध, सब्जियां, फल और अनाज के दाम स्थानीय लोगों के लिए सामान्य हैं, लेकिन भारतीय रुपये में देखने पर यह कीमतें कम लगती हैं. यही वजह है कि भारतीय पर्यटक वहां आराम से बजट में रहकर घूम सकते हैं.

ये भी पढ़ें: एपस्टीन फाइल्स को लेकर खुला डार्क सीक्रेट! डेटाबेस में दोबारा डाली गई ट्रंप की तस्वीर, किसने किया ये बड़ा दावा