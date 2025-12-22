यूट्यूबर ध्रूव राठी पर आखिर क्यों भड़कीं देवोलीना भट्टाचार्जी, सुना दी खरी-खोटी

बांग्लादेश से जो दिल दहला वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आई है, उसने देश के लोगों के अंदर आक्रोश पैदा कर दिया है. दऱअसल, कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हानि की मौत होने के बाद एक हिंदू शख्स को सड़क पर भीड़ने बड़े ही बेरहमी से मार डाला. क्योंकि, उसने पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी की थी.

ऐसे में वहां के लोकल लोगों ने पहले तो पीट-पीटकर मार डाला, उसके बाद पेड़ से लटका दिया और आग लगा दिया. इस घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोज खूब वायरल हो रही हैं, जिसे देख लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है.आम पब्लिक से लेकर सेलेब्स तक ने इस लिंचिंग की निंदा की है.

सबसे पहले संडे को मुनव्वर फारूकी ने इस घटना की निंदा की और चौंकते हुए इसे बर्बरता करार दिया. वहीं, बिग बॉस 15 फेम राजीव अदतिया ने भी इस घटना को लेकर पोस्ट शेयर किया.टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी इसकी काफी निंदा की.

देवोलीना भट्टाचार्जी ने की निंदा

एक्ट्रेस ने अपने ट्विट में लिखा,'अगर ये फुटेज असम और भारत में रहने वाले हर बांग्लादेशी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफी नहीं है..तो आप गलत रास्ते पर हैं. घिनौने लोग..असम को इन कीड़ों और बदमाशों से मुक्त करें.'इसी बीच अब एक्ट्रेस ने ध्रुव राठी के ट्वीट पर रिप्लाई किया है.

I so try to avoid & ignore your shitty vidoes & tweets. Dunno why x grt it on my feedback. Anyways. Dhurandar k baarein mein sochna bandh kar aur Bangladesh k hindu k liye kab bolega?? https://t.co/tMqQkfoc19 — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) December 21, 2025

साथ ही धुरंधर पर लगातार बोलने के लिए उनकी खूब आलोचना भी की है. देवोलीना ने ध्रुव राठी को रिप्लाई करते हुए पोस्ट लिखा,'इसलिए मैं आपके घटिया वीडियो और ट्वीट से बचने और उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती हूं. पता नहीं क्यों एक्स बार-बार मेरी फीड पर इसे ला देता है.

धुरंधर के बारे में सोचना बंद कर और बांग्लैदेश के हिंदुओ के लिए कब बोलेगा.?? मालूम हो ध्रुव राठी अक्सर धुरंधर फिल्म को लेकर कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं और खूब आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं. देवोलीना ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्विट किया है. वहीं, एक्ट्रेस को फैंस का खूब सपोर्ट मिल रहा है.फैंस का कहना है कि देवोलीना अक्सर सच के लिए खड़ी होती है.

ये भी पढ़ें:-'Meesho से ड्रेस लेकर पहनी है क्या..'शिवांगी जोशी की बहन शीतल की विदाई का वीडियो देख आखिर क्यों मजाक उड़ा रहे हैं लोग