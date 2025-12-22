सुबह का नाश्ता नहीं करने से मेटाबॉलिज्म और शुगर पर क्या असर पड़ता है? जानें एक्सपर्ट्स की राय

आज की बिजी लाइफ में बहुत से लोग सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट करना छोड़ देते हैं. जल्दी ऑफिस पहुंचने की जल्दी हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो, या फिर वजन घटाने की कोशिश, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन सुबह का नाश्ता छोड़ देना एक आम आदत बन गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्रेकफास्ट को दिन का सबसे जरूरी मील माना जाता है.

रातभर शरीर बिना किसी एनर्जी के रहता है और सुबह उठते ही उसे एनर्जी की सख्त जरूरत होती है. ऐसे में अगर आप नाश्ता नहीं करते, तो शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता और इसका असर धीरे-धीरे आपकी सेहत पर दिखने लगता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि ब्रेकफास्ट छोड़ने से कैसे आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है और साथ ही कैसे यह आदत आपको मोटापे की ओर ले जा सकती है.

सुबह का नाश्ता नहीं करने से कैसे बढ़ता है ब्लड शुगर?

हेल्थ रिसर्च के अनुसार, जो लोग रोज सुबह का नाश्ता नहीं करते, उनमें टाइप-2 डायबिटीज होने का खतरा लगभग 30 प्रतिशत ज्यादा होता है. इसका कारण ब्लड शुगर लेवल का असंतुलन है. ब्रेकफास्ट न करने से शरीर को जरूरी ग्लूकोज नहीं मिलता. ऐसे में शरीर को मजबूरी में अपनी अंदर की स्टोर की गई एनर्जी का यूज करना पड़ता है. शरीर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा इंसुलिन बनाता है, जिससे पैंक्रियाज थकने लगता है. बार-बार ब्रेकफास्ट स्किप करने से शरीर इंसुलिन पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है. इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं जो डायबिटीज को बढ़ाता है.

वजन क्यों बढ़ता है ब्रेकफास्ट स्किप करने से?

बहुत लोग यह सोचते हैं कि नाश्ता छोड़ने से कैलोरी कम होगी और वजन घटेगा, लेकिन सच्चाई इससे अलग है. सुबह कुछ न खाने से दिनभर बार-बार भूख लगती है. लंच या डिनर में जरूरत से ज्यादा खाने का मन करता है. भूख को तुरंत मिटाने के लिए लोग फास्ट फूड, स्नैक्स या मीठा ज्यादा खाते हैं. ओवरईटिंग से शरीर एक्स्ट्रा फैट स्टोर करने लगता है. यही सब वजहें हैं जिनसे वजन धीरे-धीरे बढ़ने लगता है. इसके अलावा मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की वह प्रक्रिया जिससे वह खाना पचाता है और एनर्जी बनाता है. जब आप नाश्ता स्किप करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. ऐसे में कैलोरी बर्न कम होती है, थकान जल्दी लगती है और एनर्जी लेवल कम बना रहता है.

