ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपरमाणु हमले में भी क्यों नहीं मरते कॉकरोच, कैसे रहते हैं जिंदा?

परमाणु हमले में भी क्यों नहीं मरते कॉकरोच, कैसे रहते हैं जिंदा?

CJP Jantar Mantar Protest: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या परमाणु हमले को भी झेल सकते हैं कॉकरोच. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 10 Oct 2026 05:23 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कॉकरोच परमाणु विस्फोट के केंद्र के पास जीवित नहीं रह सकते।
  • उनकी धीमी कोशिका विभाजन रेडिएशन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है।
  • वे इंसानों से कई गुना अधिक रेडिएशन सहन कर पाते हैं।
  • मजबूत शरीर, लंबे समय तक भोजन रहित जीवन भी उनकी मदद करता है।

CJP Jantar Mantar Protest: पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. जंतर मंतर और कनॉट प्लेस जैसे इलाकों से 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है. 

इन घटनाओं के बीच आइए एक दिलचस्प वैज्ञानिक सवाल पर गौर करते हैं. आखिर कॉकरोच को न्यूक्लियर रेडिएशन में भी जीवित रहने में सक्षम क्यों माना जाता है? जानें क्या है इस सवाल का जवाब.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर क्या CJP पर चल सकता है मुकदमा, जानें नियम?
बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर क्या CJP पर चल सकता है मुकदमा, जानें नियम?
जनरल नॉलेज
लाठीचार्ज से टियर गैस तक, किस मौके पर क्या एक्शन ले सकती है पुलिस?
लाठीचार्ज से टियर गैस तक, किस मौके पर क्या एक्शन ले सकती है पुलिस?
जनरल नॉलेज
पुलिस कब हिरासत में लेती है कब गिरफ्तार करती है, क्या है नियम?
पुलिस कब हिरासत में लेती है कब गिरफ्तार करती है, क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी
फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी

क्या कॉकरोच परमाणु विस्फोट में जीवित रह सकते हैं? 

यह आम धारणा कि कॉकरोच परमाणु हमले में जीवित रह सकते हैं सिर्फ आंशिक रूप से सच है. कॉकरोच परमाणु विस्फोट के केंद्र के पास काफी ज्यादा गर्मी, शक्तिशाली शॉक वेव और विनाशकारी ताकत का सामना नहीं कर सकते. दूसरे जीवित जीवों की तरह अगर वह सीधे इन स्थिति के संपर्क में आते हैं तो तुरंत मारे जा सकते हैं. 

हालांकि जमीन के नीचे, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर या फिर विस्फोट वाले क्षेत्र से दूर संकरी दरारों में छिपे कॉकरोच के शुरुआती विनाश से बचने की संभावना काफी बेहतर हो सकती है. उनके बारे में इस तरह का दावा इंसानों की तुलना में उच्च स्तर के रेडिएशन को सहन करने की उनकी क्षमता की वजह से है, ना कि परमाणु हथियारों से पूरी तरह सुरक्षित होने की वजह से. 


परमाणु हमले में भी क्यों नहीं मरते कॉकरोच, कैसे रहते हैं जिंदा?

कॉकरोच रेडिएशन के प्रति काफी ज्यादा प्रतिरोधी क्यों होते हैं? 

एक बड़ी वजह उनकी कोशिकाओं के विभाजन के तरीके में अंतर है. रेडिएशन डीएनए और दूसरी कोशिकीय संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. खासकर तब जब कोशिकाएं तेजी से विभाजित हो रही हों. इंसानों के कुछ टिशू में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो बार-बार विभाजित होती हैं. जिससे वह रेडिएशन के संपर्क में आने पर खास तौर से संवेदनशील हो जाती हैं.

कॉकरोच में आमतौर पर कोशिका विभाजन की रफ्तार धीमी होती है और उनका ज्यादातर कोशिका विभाजन विकास और मोल्टिंग से जुड़ा होता है. इससे उनके जीवन चक्र के कुछ चरणों में कुछ कोशिकाओं की संवेदनशीलता कम हो सकती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि रेडिएशन उनके डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचा सकता या फिर हानिकारक जैविक प्रभाव पैदा नहीं कर सकता. 


परमाणु हमले में भी क्यों नहीं मरते कॉकरोच, कैसे रहते हैं जिंदा?

वे कितना रेडिएशन सहन कर सकते हैं?

अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कॉकरोच इंसानों के लिए घातक रेडिएशन डोज की तुलना में कई गुना ज्यादा रेडिएशन डोज सहन कर सकते हैं. कुछ रिपोर्ट में लगभग 10000 रैड की डोज का जिक्र है. इसी के साथ इंसानों के लिए लगभग 1000 रैड की डोज संभावित रूप से घातक हो सकती है.

इन आंकड़ों को सावधानी से देखा जाना चाहिए क्योंकि रेडिएशन सहन करने की क्षमता प्रजाति, प्रयोगात्मक स्थिति और संपर्क के स्तर के आधार पर अलग-अलग होती है. रैड से रेडिएशन की अवशोषित डोज मापी जाती है जबकि इसके बायोलॉजिकल असर रेडिएशन के प्रकार और संपर्क के समय जैसी वजहों पर निर्भर करते हैं. 

उनका सख्त शरीर उनकी सुरक्षा करता है?

कॉकरोच की शरीर पर एक मजबूत कवच होता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं. यह उनके शरीर को शारीरिक नुकसान से बचाता है, शरीर से पानी की काफी ज्यादा कमी को रोकता है और उन्हें मुश्किल हालात में जिंदा रहने में मदद करता है. उनका चपटा शरीर उन्हें छोटी जगहों में घुसने में मदद करता है.

बिना खाने के जिंदा रहना 

कॉकरोच की एक और खास बात यह है कि वह बिना भोजन के लंबे समय तक जिंदा रह सकता है. प्रजाति और पर्यावरणीय स्थिति के आधार पर वे हफ्तों तक भोजन की कमी को झेल सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: लाठीचार्ज से टियर गैस तक, किस मौके पर क्या एक्शन ले सकती है पुलिस?

क्या कॉकरोच सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला जीव है? 

कॉकरोच अपनी अनुकूलन क्षमता, प्रजनन क्षमता और अलग-अलग वातावरण में रहने की क्षमता की वजह से लाखों सालों से जिंदा है. रेडिएशन को सहने की उनकी क्षमता एक और प्रभावशाली बायोलॉजिकल खासियत है लेकिन यह न्यूक्लियर हमले के बाद जिंदा रहने की गारंटी नहीं देती. काफी ज्यादा गर्मी, विस्फोट का दबाव, आग, रेडिएशन और पर्यावरणीय प्रदूषण उन्हें मार सकते हैं.

यह भी पढ़ें: पुलिस कब हिरासत में लेती है कब गिरफ्तार करती है, क्या है नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Nuclear Attack Cockroaches CJP Jantar Mantar Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर क्या CJP पर चल सकता है मुकदमा, जानें नियम?
बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर क्या CJP पर चल सकता है मुकदमा, जानें नियम?
जनरल नॉलेज
लाठीचार्ज से टियर गैस तक, किस मौके पर क्या एक्शन ले सकती है पुलिस?
लाठीचार्ज से टियर गैस तक, किस मौके पर क्या एक्शन ले सकती है पुलिस?
जनरल नॉलेज
पुलिस कब हिरासत में लेती है कब गिरफ्तार करती है, क्या है नियम?
पुलिस कब हिरासत में लेती है कब गिरफ्तार करती है, क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी
फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
बिहार
जंतर-मंतर के प्रदर्शन पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'CJP के लोग...'
जंतर-मंतर के प्रदर्शन पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'CJP के लोग...'
क्रिकेट
साढ़े 9 साल बाद जड़ा शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैट रेनशॉ ने रचा इतिहास
साढ़े 9 साल बाद जड़ा शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैट रेनशॉ ने रचा इतिहास
इंडिया
दिल्ली महिला पुलिसकर्मियों ने ही क्यों किया दीपके समेत अन्य को डिटेन? जानें पूरा मामला
दिल्ली महिला पुलिसकर्मियों ने ही क्यों किया दीपके समेत अन्य को डिटेन? जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'शेखर टुनाइट' के फिनाले में गेस्ट थे नाना पाटेकर, अब शेखर सुमन ने कैंसिल किया शो, बोले- 'उनकी जगह कोई नहीं ले सकता'
शेखर सुमन ने कैंसिल किया 'शेखर टुनाइट' का फिनाले, नाना पाटेकर थे गेस्ट
इंडिया
हिरासत में लिए गए CJP नेता तो शशि थरूर बोले - 'जो सरकार आश्वस्त होती है...'
हिरासत में लिए गए CJP नेता तो शशि थरूर बोले - 'जो सरकार आश्वस्त होती है...'
यूटिलिटी
सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद
सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद
महाराष्ट्र
'ज्ञानेश कुमार इतने खास क्यों?’, प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार को घेरा
'ज्ञानेश कुमार इतने खास क्यों?’, प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार को घेरा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget