ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजलाठीचार्ज से टियर गैस तक, किस मौके पर क्या एक्शन ले सकती है पुलिस?

लाठीचार्ज से टियर गैस तक, किस मौके पर क्या एक्शन ले सकती है पुलिस?

CJP Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या पुलिस आंसू गैस या फिर लाठी चार्ज का इस्तेमाल कर सकती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 10 Oct 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • CJP संस्थापकों को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रदर्शन हेतु हिरासत में लिया।
  • पुलिस भीड़ नियंत्रण में न्यूनतम बल प्रयोग सिद्धांत अपनाती है।
  • चेतावनी, बैरिकेडिंग के बाद वॉटर कैनन, आंसू गैस का उपयोग संभव।
  • अंतिम उपाय के तौर पर लाठीचार्ज, रबर बुलेट, गोलीबारी हो सकती है।

CJP Jantar Mantar Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया है. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग के लिए किया जा रहा है.

असल में जब भीड़ जमा होती है तो पुलिस कानूनी तौर पर कई बड़े कदम उठा सकती है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या पुलिस चेतावनी और बैरिकेडिंग से लेकर आंसू गैस या फिर लाठी और बंदूक का इस्तेमाल कर सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
पुलिस कब हिरासत में लेती है कब गिरफ्तार करती है, क्या है नियम?
पुलिस कब हिरासत में लेती है कब गिरफ्तार करती है, क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी
फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
क्या GST अफसर को है गिरफ्तारी का अधिकार, जानें क्या है कानून?
क्या GST अफसर को है गिरफ्तारी का अधिकार, जानें क्या है कानून?
जनरल नॉलेज
कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्च कर रहा 5जी डेटा, कहां हैं दुनिया के ताकतवर देश?
कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्च कर रहा 5जी डेटा, कहां हैं दुनिया के ताकतवर देश?

कम से कम बल प्रयोग का सिद्धांत 

भीड़ को काबू करने की पुलिस की कार्रवाई हिंसा से शुरू नहीं होनी चाहिए. इसके मुख्य सिद्धांत हैं जरूरत, अनुपात और कम से कम बल का इस्तेमाल. अधिकारियों को खतरे से निपटने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिर्फ उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए जितनी उचित रूप से जरूरी हो. हालात, राज्य पुलिस के नियमों और लागू कानून के आधार पर तरीका अलग-अलग हो सकता है. सिर्फ इस वजह से की कोई विरोध प्रदर्शन असुविधाजनक है या फिर अधिकारियों की आलोचना करता है, बल का इस्तेमाल सही नहीं ठहराया जा सकता. 


लाठीचार्ज से टियर गैस तक, किस मौके पर क्या एक्शन ले सकती है पुलिस?

चेतावनी और तितर-बितर होने के आदेश 

पहला कदम बातचीत है. पुलिस लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके यह बता सकती है की जमावड़ा गैर कानूनी है, लोगों को वहां बने रहने के नतीजे के बारे में चेतावनी दे सकती है और साथ ही उन्हें तितर-बितर होने को कह सकती है. आवाजाही को रोकने या फिर संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगाए जा सकते हैं. 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 148 नागरिक बल द्वारा गैरकानूनी जमावड़े को तितर-बितर करने से जुड़ी हुई है. धारा 163 खतरे या फिर गड़बड़ी को रोकने के लिए तत्काल आदेशों से जुड़ी है. 


लाठीचार्ज से टियर गैस तक, किस मौके पर क्या एक्शन ले सकती है पुलिस?

वॉटर कैनन और आंसू गैस 

अगर चेतावनी काम नहीं आती और भीड़ बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ती है तो लोगों को पीछे हटाने के लिए जहां उचित हो वहां वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है. इनके इस्तेमाल से भी चोट लग सकती है इस वजह से इन्हें नुकसान ना पहुंचाने वाला नहीं माना जाना चाहिए. 

जब हिंसा की वजह जरूरी हो जाए तो भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है. पुलिस को हालात के हिसाब से चेतावनी देनी चाहिए, ऑपरेशनल नियमों का पालन करना चाहिए और आसपास मौजूद लोगों, बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए जोखिम पर विचार करना चाहिए जो जल्दी से वहां से नहीं जा सकते.

पुलिस लाठीचार्ज कब कर सकती है? 

लाठीचार्ज स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बनाने वाला कदम है, ना कि विरोध करने की सजा. इस पर तब विचार किया जा सकता है जब दूसरे उपाय काम ना आए हों और लोगों की सुरक्षा को खतरा हो. इसके लिए जरूरी मंजूरी और प्रक्रिया, लागू कानून और पुलिस के नियमों पर निर्भर करती है. 

अधिकारियों को जरूर से ज्यादा या फिर बिना सोचे-समझे वार करने से बचाना चाहिए. इसी के साथ उन्हें लोगों के निकलने का रास्ता देना चाहिए और खतरा काबू में आने के बाद बल का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए. इसी के साथ सिर, गर्दन, छाती या फिर शरीर के दूसरे संवेदनशील हिस्सों पर वार करने से बचना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: पुलिस कब हिरासत में लेती है कब गिरफ्तार करती है, क्या है नियम?

रबर की गोली और छर्रे वाले हथियार 

कम घातक हथियारों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब इसकी मंजूरी हो और खतरा ऐसा हो कि इनका इस्तेमाल सही ठहराया जा सके. इन हथियारों से आंखों और चेहरे पर स्थायी चोट लग सकती है और इन्हें कभी भी जोखिम मुक्त नहीं माना जाना चाहिए. हथियार का चुनाव, निशाना बनाने के लिए तय हिस्से, चेतावनी और सुरक्षा उपायों के मामले में संबंधित ऑपरेशनल नियम का पालन किया जाता है. 

असली गोली चलाना बल का गंभीर इस्तेमाल है. इसे सिर्फ सख्त कानूनी शर्तों के तहत ही सही ठहराया जा सकता है. जैसे की जान को तुरंत खतरा हो और इसके लिए जरूरत, चेतावनी और मंजूरी से जुड़े लागू नियमों का पालन करना जरूरी है. ऐसा कोई सुरक्षित या फिर पक्का तरीका नहीं है जिससे यह गारंटी दी जा सके की हवा में गोली चलाने या फिर पैरों पर निशाना लगाने से मौत नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Lathi-charge CJP Jantar Mantar Protest Police Crowd Control
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
पुलिस कब हिरासत में लेती है कब गिरफ्तार करती है, क्या है नियम?
पुलिस कब हिरासत में लेती है कब गिरफ्तार करती है, क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी
फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
क्या GST अफसर को है गिरफ्तारी का अधिकार, जानें क्या है कानून?
क्या GST अफसर को है गिरफ्तारी का अधिकार, जानें क्या है कानून?
जनरल नॉलेज
कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्च कर रहा 5जी डेटा, कहां हैं दुनिया के ताकतवर देश?
कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्च कर रहा 5जी डेटा, कहां हैं दुनिया के ताकतवर देश?
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिल्ली में आगजनी की साजिश, भारत की कहानी नहीं जंतर-मंतर', CJP प्रोटेस्ट पर BJP
'दिल्ली में आगजनी की साजिश, भारत की कहानी नहीं जंतर-मंतर', CJP प्रोटेस्ट पर BJP
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अंगूर खट्टे हैं', CJP प्रोटेस्ट के बीच ऐसा क्यों बोलीं कंगना रनौत?
'अंगूर खट्टे हैं', CJP प्रोटेस्ट के बीच ऐसा क्यों बोलीं कंगना रनौत?
इंडिया
CJP Protest: दिल्ली में मोर्चे पर 43 हजार सुरक्षाकर्मी, पुलिस के साथ कौन-कौन तैनात
CJP Protest: दिल्ली में मोर्चे पर 43 हजार सुरक्षाकर्मी, पुलिस के साथ कौन-कौन तैनात
क्रिकेट
सबसे तेज T20I शतक... शाइ होप ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड
सबसे तेज T20I शतक... शाइ होप ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'शेखर टुनाइट' के फिनाले में गेस्ट थे नाना पाटेकर, अब शेखर सुमन ने कैंसिल किया शो, बोले- 'उनकी जगह कोई नहीं ले सकता'
शेखर सुमन ने कैंसिल किया 'शेखर टुनाइट' का फिनाले, नाना पाटेकर थे गेस्ट
इंडिया
हिरासत में लिए गए CJP नेता तो शशि थरूर बोले - 'जो सरकार आश्वस्त होती है...'
हिरासत में लिए गए CJP नेता तो शशि थरूर बोले - 'जो सरकार आश्वस्त होती है...'
ट्रेंडिंग
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
हेल्थ
Supreme Court Acid Attack Victim: एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget