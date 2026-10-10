लाठीचार्ज से टियर गैस तक, किस मौके पर क्या एक्शन ले सकती है पुलिस?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom CJP संस्थापकों को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रदर्शन हेतु हिरासत में लिया।

पुलिस भीड़ नियंत्रण में न्यूनतम बल प्रयोग सिद्धांत अपनाती है।

चेतावनी, बैरिकेडिंग के बाद वॉटर कैनन, आंसू गैस का उपयोग संभव।

अंतिम उपाय के तौर पर लाठीचार्ज, रबर बुलेट, गोलीबारी हो सकती है।

CJP Jantar Mantar Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया है. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग के लिए किया जा रहा है.

असल में जब भीड़ जमा होती है तो पुलिस कानूनी तौर पर कई बड़े कदम उठा सकती है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या पुलिस चेतावनी और बैरिकेडिंग से लेकर आंसू गैस या फिर लाठी और बंदूक का इस्तेमाल कर सकती है.

कम से कम बल प्रयोग का सिद्धांत

भीड़ को काबू करने की पुलिस की कार्रवाई हिंसा से शुरू नहीं होनी चाहिए. इसके मुख्य सिद्धांत हैं जरूरत, अनुपात और कम से कम बल का इस्तेमाल. अधिकारियों को खतरे से निपटने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिर्फ उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए जितनी उचित रूप से जरूरी हो. हालात, राज्य पुलिस के नियमों और लागू कानून के आधार पर तरीका अलग-अलग हो सकता है. सिर्फ इस वजह से की कोई विरोध प्रदर्शन असुविधाजनक है या फिर अधिकारियों की आलोचना करता है, बल का इस्तेमाल सही नहीं ठहराया जा सकता.





चेतावनी और तितर-बितर होने के आदेश

पहला कदम बातचीत है. पुलिस लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके यह बता सकती है की जमावड़ा गैर कानूनी है, लोगों को वहां बने रहने के नतीजे के बारे में चेतावनी दे सकती है और साथ ही उन्हें तितर-बितर होने को कह सकती है. आवाजाही को रोकने या फिर संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगाए जा सकते हैं.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 148 नागरिक बल द्वारा गैरकानूनी जमावड़े को तितर-बितर करने से जुड़ी हुई है. धारा 163 खतरे या फिर गड़बड़ी को रोकने के लिए तत्काल आदेशों से जुड़ी है.





वॉटर कैनन और आंसू गैस

अगर चेतावनी काम नहीं आती और भीड़ बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ती है तो लोगों को पीछे हटाने के लिए जहां उचित हो वहां वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है. इनके इस्तेमाल से भी चोट लग सकती है इस वजह से इन्हें नुकसान ना पहुंचाने वाला नहीं माना जाना चाहिए.

जब हिंसा की वजह जरूरी हो जाए तो भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है. पुलिस को हालात के हिसाब से चेतावनी देनी चाहिए, ऑपरेशनल नियमों का पालन करना चाहिए और आसपास मौजूद लोगों, बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए जोखिम पर विचार करना चाहिए जो जल्दी से वहां से नहीं जा सकते.

पुलिस लाठीचार्ज कब कर सकती है?

लाठीचार्ज स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बनाने वाला कदम है, ना कि विरोध करने की सजा. इस पर तब विचार किया जा सकता है जब दूसरे उपाय काम ना आए हों और लोगों की सुरक्षा को खतरा हो. इसके लिए जरूरी मंजूरी और प्रक्रिया, लागू कानून और पुलिस के नियमों पर निर्भर करती है.

अधिकारियों को जरूर से ज्यादा या फिर बिना सोचे-समझे वार करने से बचाना चाहिए. इसी के साथ उन्हें लोगों के निकलने का रास्ता देना चाहिए और खतरा काबू में आने के बाद बल का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए. इसी के साथ सिर, गर्दन, छाती या फिर शरीर के दूसरे संवेदनशील हिस्सों पर वार करने से बचना चाहिए.

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रबर की गोली और छर्रे वाले हथियार

कम घातक हथियारों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब इसकी मंजूरी हो और खतरा ऐसा हो कि इनका इस्तेमाल सही ठहराया जा सके. इन हथियारों से आंखों और चेहरे पर स्थायी चोट लग सकती है और इन्हें कभी भी जोखिम मुक्त नहीं माना जाना चाहिए. हथियार का चुनाव, निशाना बनाने के लिए तय हिस्से, चेतावनी और सुरक्षा उपायों के मामले में संबंधित ऑपरेशनल नियम का पालन किया जाता है.

असली गोली चलाना बल का गंभीर इस्तेमाल है. इसे सिर्फ सख्त कानूनी शर्तों के तहत ही सही ठहराया जा सकता है. जैसे की जान को तुरंत खतरा हो और इसके लिए जरूरत, चेतावनी और मंजूरी से जुड़े लागू नियमों का पालन करना जरूरी है. ऐसा कोई सुरक्षित या फिर पक्का तरीका नहीं है जिससे यह गारंटी दी जा सके की हवा में गोली चलाने या फिर पैरों पर निशाना लगाने से मौत नहीं होगी.

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