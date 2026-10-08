रात में पीपल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्या वहां सच में होती है चुड़ैल?

पुराने समय में लोगों ने रात में होने वाली बेचैनी, डर या फिर जानवरों से सामना होने जैसी घटनाओं को अलौकिक कहानियों के जरिए से समझाया होगा. ऐसी मान्यताओं ने बच्चों और दूसरे लोगों को अंधेरा होने के बाद संभावित रूप से खतरनाक जगहों से दूर रखने में मदद की.