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रात में पीपल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्या वहां सच में होती है चुड़ैल?
Peepal Tree Myths: अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर भूत और चुड़ैल होते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच और क्या सच में रात में इस पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए.
Peepal Tree Myths: पीपल के पेड़ के बारे में लंबे समय से भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियां मशहूर रही हैं. ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे रात में सोना नहीं चाहिए. हालांकि इन मान्यताओं का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है. तो आइए ऐसा क्यों कहा जाता है की रात में इस पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए और क्या सच में इस पेड़ पर भूत और चुड़ैल होती हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 06:48 PM (IST)
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रात में पीपल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्या वहां सच में होती है चुड़ैल?
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