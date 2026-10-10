'मरने से कोई फरिश्ता नहीं बन जाता...', तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आई सिंगर ने कही बड़ी बात

नाना पाटेकर क 8 अक्तूबर को निधन हो गया. हार्ट अटैक की वजह से एक्टर ने 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर थी. इसी बीच फैंस से लेकर उनके चाहने वाले भी मायूस थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर शोक व्यक्त कर रहे थे. ऐसे में तनुश्री दत्ता ने उन्हें इविड डेड बताया था.

नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बेबाक रिएक्शन उनके चाहने वालों को पसंद नहीं आया, जिसके बाद वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं. जहां लगातार उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था वहीं, कई सेलेब्स उनके सपोर्ट में भी आए. ऐसे में अब सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने भी उनके समर्थन में पोस्ट शेयर की है.

क्या बोलीं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा?

सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में एक्स पर पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने एक्ट्रेस के समर्थन में लंबी चौड़ी पोस्ट साझा की है. वो लिखती हैं, 'तनुश्री दत्ता ने साल 2018 में आवाज उठाई थी (उनसे पहले 2017 में राया सरकार ने आवाज उठी थी लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी.) तनुश्री को एक इवेंट में शामिल होना था और वो नहीं चाहती थीं कि उनसे उस व्यक्ति की मौत के बारे में पूछा जाए, जिसने उन्हें परेशान किया.'

Tanushree Dutta spoke up in 2018 (Raya Sarkar did before her in 2017 whom nobody listened to) Tanushree had an event to attend and the was not looking forward to being asked about her harasser’s death. A journalist and an assistant director who were present on the 2008 film set publicly corroborated parts of her story regarding the hostile environment and the subsequent attack on her car after she walked out of the shoot. Yet - she is supposed to be polite while the country sings paeans in praise of her harasser. If you were moved by Nana Patekar’s work - your feeling is valid and so is the fact that she was harassed. Demise doesn’t make one an angel. Whether it is Birju Maharaj or Nana Patekar. — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) October 9, 2026

मरने से कोई फरिश्ता नहीं बन जाता...

वो आगे लिखती हैं, '2008 में फिल्म के सेट पर मौजूद एक पत्रकार और एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने पब्लिक रूप से उनकी कहानी की कुछ बातों की पुष्टि की. जैसे कि वहां का माहौल खराब था. और शूट से बाहर निकलने के लिए उनकी कार पर हमला हुआ था. फिर भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वो विनम्र रहें. जबकि देश उस व्यक्ति की तारीफों के पुल बांध रहा है, जिसने उन्हें परेशान किया था. अगर नाना पाटेकर के काम ने आपको प्रभावित किया है तो आपकी भावना सही है और ये बात भी सच है कि उन्हें परेशान किया गया था.'

चिन्मयी आगे अंत में लिखती हैं, 'मरने से कोई फरिश्ता नहीं बन जाता. फिर चाहे वो बिर्जू महाराज हो या फिर नाना पाटेकर.'

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ट्रोलिंग पर तनुश्री दत्ता ने दिया था रिएक्शन

वहीं, तनुश्री दत्ता ने ट्रोलिंग पर भी रिएक्शन दिया था. नाना पाटेकर को 'इविल डेड' बोलने पर एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने घेर लिया था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने उन्हें जमकर लताड़ा था. तनुश्री ने अपना वीडियो शेयर किया था और कहा था कि उन्हें सोशल मीडिया पर क्यों ट्रोल किया जा रहा है? उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था, 'मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, जिसने गुंडे भेजकर मुझे परेशान किया मेरा काम खराब कर दिया मैंने उसे इविल डेड कह दिया तो इतना बड़ा हंगामा हो गया.' आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता ने 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे.