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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली महिला पुलिसकर्मियों ने ही क्यों किया दीपके समेत अन्य को डिटेन? जानें पूरा मामला

दिल्ली महिला पुलिसकर्मियों ने ही क्यों किया दीपके समेत अन्य को डिटेन? जानें पूरा मामला

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेताओं को विमान के अंदर से ही हिरासत में लिया. इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों का ग्रुप इन्हें हिरासत में लेने आया था, जानें दिल्ली पुलिस की क्या रही रणनीति?

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Oct 2026 04:36 PM (IST)
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आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड होते ही, उस समय नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जब सीजेपी के सौरव दास, आशुतोष रांका और अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया. ये सभी जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे.

पुलिसकर्मियों ने इन्हें डिटेन विमान के अंदर से किया. लेकिन इस बीच जिस चीज की चर्चा देखने को मिली, वो यह की उन्हें हिरास्त में लेने के लिए महिला पुलिस कॉन्सटेबल को क्यों भेजा गया?

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हालांकि, इसके पीछे दिल्ली पुलिस की क्या मंशा थी, यह साफ नहीं है. दिल्ली पुलिस ने रणनीति जानबूझकर अपनाई या नहीं?

माना जा सकता है कि दिल्ली पुलिस को लगा हो कि पुरुष पुलिसकर्मी से तीनों का टकराव हो सकता है. विमान के अंदर के गलियारे संकरे होते हैं. ऐसे में हिलने-डुलने की जगह कम होती है. थोड़ी सी हाथापाई बड़े हंगामे में बदल सकती है. ऐसे में महिला अधिकारियों को तैनात करने का फैसला लिया गया हो. इससे विमान के अंदर टेंशन का खतरा कम रहे. थोड़ी सी बहस के बाद दीपके और अन्य सीजेपी नेताओं को डिटेन किया गया है. 

दिल्ली पुलिस ने इस बार अपनी रणनीति बेहद ही सटीक तरीके से इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए रखी. 20 जुलाई को हुए हंगामे से जुड़ी जानकारी उनके जहन में ताजा है. ऐसे में पहले महिला पुलिसकर्मियों को भेजने की चाल सोची समझी रही हो. सीजेपी पहले भी पुरुष अधिकारियों पर युवा महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगा चुकी है. 

कैसे हुआ विमान से तीनों नेताओं का डिटेंशन
पुलिसकर्मी फ्लाइट में चढ़े. दीपके ने खिड़की वाली सीट से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. दास बीच वाली सीट पर बैठे थे. उनके बगल में रांका बैठे थे. पुलिस को देखते हुए सीजेपी नेताओं ने इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए. करीबन एक दर्जन महिला पुलिसकर्मियों ने सीजेपी नेताओं को घेर रखा था. दीपके ने हिरासत में लेने से पहले कई सवाल भी उठाए. उन्होंने पुलिस कहा भी कि वह उनके फ्लाइट से उतरने का इंतजार कर सकते थे. 

ऐसा तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया था? 
दीपके कहते हुए भी नजर आए कि आप देख सकते हैं, देश किस ओर जा रहा है. वे सीधे फ्लाइट से ही हिरासत में लेने आए हैं. ऐसा तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया था. यह तानाशाही है. पुलिस से दीपके कहते हुए भी देखे जा सकते हैं कि मैं गिरफ्तार होने ही आया हूं. मुझे गिरफ्तार करें. तीनों नेताओं को अलग-अलग जगह पर ले जाया गया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 10 Oct 2026 04:36 PM (IST)
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