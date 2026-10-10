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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'बॉलिंग मशीन ही लगा दो', 250 चेज होने पर भारतीय स्पिनर का बड़ा बयान; जानें क्या कहा

'बॉलिंग मशीन ही लगा दो', 250 चेज होने पर भारतीय स्पिनर का बड़ा बयान; जानें क्या कहा

रांची में खेले गए दूसरे टी20 में भारत ने पहले खेलने के बाद 5 विकेट पर 249 रन बनाए थे. जवाब में वेस्टइंडीज ने 9 गेंद शेष रहते लक्ष्य का पीछा कर लिया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 10 Oct 2026 06:05 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची में पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया. इस मैच में भारत ने पहले खेलने के बाद 5 विकेट पर 249 रन बनाए थे. जवाब में वेस्टइंडीज ने 9 गेंद शेष रहते लक्ष्य का पीछा कर लिया. पिच से गेदंबाजों को बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही थी. सपाट विकेट पर दोनों टीमों के गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई. अब भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों के लिए लगातार आसान होती परिस्थितियों पर चिंता जताई है. 

चहल ने तर्क दिया कि सपाट पिच, ओस और छोटी बाउंड्री के कारण गेंदबाजों के लिए मुकाबले में बने रहना मुश्किल होता जा रहा है. जियोस्टार से बातचीत में चहल ने कहा, "ऐसी पिचों पर गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होता. जब गेंद पुरानी हो जाती है और ओस पड़ती है, तो गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और मैदान भी छोटे होते जा रहे हैं. हमने आईपीएल में भी ऐसा देखा है, जहां 19 ओवर में 260 रन का लक्ष्य हासिल किया गया. इस मैच में भी 18.3 ओवर में आसानी से 250 रन बना लिए गए. ऐसे में गेंदबाज क्या करें? उनकी स्किल का क्या फायदा?"

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चहल ने आगे कहा, "मैं उनकी स्थिति समझता हूं, क्योंकि मैं भी एक गेंदबाज हूं. जब मैं आईपीएल में छोटे मैदानों और सपाट विकेट पर गेंदबाजी करता हूं, तो वहां 'इम्पैक्ट प्लेयर' का नियम भी होता है. पहले, जब 'इम्पैक्ट प्लेयर' का नियम नहीं था, तो छह ओवर में 50 रन बनते थे और 170-180 का स्कोर एक अच्छा टोटल माना जाता था. आजकल शुरुआती छह ओवरों में ही 70-80 रन बन जाते हैं और मैच वहीं खत्म हो जाता है. इसी वजह से विकेट में गेंदबाजों के लिए कुछ मदद होनी चाहिए, वरना बस बॉलिंग मशीन ही लगा देनी चाहिए."

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 10 Oct 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Wi 2nd T20 Yuzvendra Chahal India Vs West Indies
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