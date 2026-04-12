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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजईरान को परमाणु बम क्यों नहीं बनाने देना चाहता इजरायल, आखिर क्या है उसके डर की वजह?

ईरान को परमाणु बम क्यों नहीं बनाने देना चाहता इजरायल, आखिर क्या है उसके डर की वजह?

इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है. इजरायल का साफ मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 12 Apr 2026 09:18 AM (IST)
इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है. इजरायल का साफ मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है.

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायल और ईरान के बीच टकराव अब पहले की तरह युद्ध तक सीमित नहीं रहा है. बल्कि यह परमाणु हथियारों के खतरे तक पहुंच गया है. हाल के महीना में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इजरायल ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति बनने से क्यों रोकना चाहता है.

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दरअसल इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा है. इजरायल का साफ मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है, तो क्षेत्र में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है. यही वजह है कि इजरायल ने बार-बार यह संकेत दिया है कि वह ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई तक करने को तैयार है.
दरअसल इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा है. इजरायल का साफ मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है, तो क्षेत्र में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है. यही वजह है कि इजरायल ने बार-बार यह संकेत दिया है कि वह ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई तक करने को तैयार है.
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वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हमले करने का एक बड़ा खतरा यह भी है कि इससे ईरान के अंदर परमाणु हथियार बनाने की इच्छा और मजबूत हो सकती है.
वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हमले करने का एक बड़ा खतरा यह भी है कि इससे ईरान के अंदर परमाणु हथियार बनाने की इच्छा और मजबूत हो सकती है.
Published at : 12 Apr 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
Iran Nuclear Program Israel Security Threat Iran Middle East Tensions Nuclear Iran Nuclear Weapons Risk

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