ईरान को परमाणु बम क्यों नहीं बनाने देना चाहता इजरायल, आखिर क्या है उसके डर की वजह?

दरअसल इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा है. इजरायल का साफ मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है, तो क्षेत्र में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है. यही वजह है कि इजरायल ने बार-बार यह संकेत दिया है कि वह ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई तक करने को तैयार है.