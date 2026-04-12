एक्सप्लोरर
ईरान को परमाणु बम क्यों नहीं बनाने देना चाहता इजरायल, आखिर क्या है उसके डर की वजह?
इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है. इजरायल का साफ मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है.
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायल और ईरान के बीच टकराव अब पहले की तरह युद्ध तक सीमित नहीं रहा है. बल्कि यह परमाणु हथियारों के खतरे तक पहुंच गया है. हाल के महीना में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इजरायल ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति बनने से क्यों रोकना चाहता है.
1/6
2/6
Published at : 12 Apr 2026 09:18 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
ईरान को परमाणु बम क्यों नहीं बनाने देना चाहता इजरायल, आखिर क्या है उसके डर की वजह?
जनरल नॉलेज
6 Photos
गधे हो क्या... घोड़े से ज्यादा होता है समझदार, लेकिन सिर्फ 'डंकी' ही क्यों है बदनाम?
जनरल नॉलेज
7 Photos
किस टेम्परेचर पर गैस में तब्दील होने लगता है तेल, जानिए खुदाई में एकसाथ क्यों मिलती हैं दोनों चीजें?
जनरल नॉलेज
6 Photos
रात में ही क्यों सुनाई देती है मच्छरों की भिन-भिन, दिन होते ही कहां हो जाते हैं गायब?
जनरल नॉलेज
6 Photos
जब कच्चे तेल से ही बनते हैं पेट्रोल और डीजल तो क्यों होता है दाम में फर्क, जानें क्या है वजह?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
अमेरिकी डॉलर के आगे कहां टिकती है पाकिस्तानी करेंसी, भारत से वैल्यू ज्यादा या कम?
जनरल नॉलेज
अमेरिका ने ईरान पर लगाए थे कौन-कौन से प्रतिबंध, शांति वार्ता में जिनको हटाने की हो रही मांग
जनरल नॉलेज
कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा, क्या अब उन्हें गिरफ्तार कर सकती है पुलिस?
जनरल नॉलेज
इंडक्शन चूल्हे के इस्तेमाल से देश में बढ़ी बिजली की डिमांड, जानें 1 घंटे में फूंक देता है कितने यूनिट?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
ईरान को परमाणु बम क्यों नहीं बनाने देना चाहता इजरायल, आखिर क्या है उसके डर की वजह?
जनरल नॉलेज
6 Photos
गधे हो क्या... घोड़े से ज्यादा होता है समझदार, लेकिन सिर्फ 'डंकी' ही क्यों है बदनाम?
प्रेम कुमारJournalist
Opinion