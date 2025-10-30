एक्सप्लोरर
दाल तड़का ही क्यों होती है, सब्जी तड़का क्यों नहीं? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वजह
Difference Between Dal Tadka And Sabzi Tadka: दाल पर तड़का लगना सिर्फ स्वाद की बात नहीं, यह रसोई की टाइमिंग और परंपरा का विज्ञान है. आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते और समझते हैं.
क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी घर में तड़के की झन्नाटेदार आवाज और खुशबू फैलती है, तो ज्यादातर बार वो दाल तड़का ही क्यों होती है? कभी किसी को कहते सुना है कि आज आलू की सब्जी पर तड़का लगाया? नहीं न! दरअसल, इसका जवाब सिर्फ रसोई की आदतों में नहीं, बल्कि पाक-विज्ञान और परंपरा के मेल में छिपा है. तड़का असल में स्वाद नहीं, टाइमिंग का खेल है और इसी टाइमिंग ने दाल को बना दिया भारत की सबसे तड़केदार डिश.
Published at : 30 Oct 2025 04:07 PM (IST)
