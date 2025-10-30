दाल तड़का ही क्यों होती है, सब्जी तड़का क्यों नहीं? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वजह

बस, भाषा में भी यही फर्क दर्ज हो गया, इसलिए आज तक दाल तड़का ही सुनते हैं, सब्जी तड़का नहीं. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. पुराने जमाने में जब दाल बड़े बर्तनों में पकाई जाती थी, तो उसे गरम और ताजा स्वाद देने के लिए रसोइए ऊपर से तड़का डालते थे. इससे न सिर्फ खुशबू आती थी बल्कि दाल का pH लेवल और तेल का मिश्रण स्वाद को स्थिर करता था. यही तकनीक धीरे-धीरे परंपरा बन गई.