पायलट बनने के लिए 12वीं के बाद क्या करना होता है, जानिए नौकरी लगते ही कितना मिलता है पैसा?

कई युवा छात्रों का सपना होता है आसमान छूने का और पायलट बनना इस सपने का सबसे शानदार तरीका है लेकिन 12वीं के बाद सीधे पायलट कैसे बने, किन-किन योग्यता की जरूरत होती है, कितना खर्च आता है, और नौकरी लगते ही कितनी सैलरी मिल सकती है ये सारी बातें जानना बेहद जरूरी है हम विस्तार से बताते हैं कि 12वीं पास करने के बाद पायलट बनने का पूरा रास्ता क्या-क्या है.

12वीं के बाद पायलट बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता मुख्य रूप से यह है कि आपने 12वीं PCM (Physics, Chemistry, Mathematics) से पास की हो अधिकतर फ्लाइंग स्कूलों में 12वीं में कम-से-कम 50% अंक होना अनिवार्य माना जाता है.

कितनी होनी चाहिए उम्र

पायलट बनने का कोर्स करने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 17 साल होनी और मेडिकल फिटनेस भी जरूरी है जिसे एक मान्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित होना चाहिए. पायलट बनने के लिए आपकी लंबाई 157 सेमी से ज्यादा होना जरूरी है. वजन कद के अनुसार होना चाहिए. ऑय साइटअच्छी होनी चाहिए और सुनने की क्षमता भी चेक होती है.

पायलट बनने के लिए कई स्टेप्स होते हैं

पहले ग्राउंड स्कूल (theoretical classes) होती है. फिर फ्लाइट ट्रेनिंग एक लोकप्रिय रास्ता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) लेना. कुछ लोग प्राइवेट पायलट लाइसेंस (PPL) लेते हैं, लेकिन असली एयरलाइंस में काम करने के लिए CPL जरूरी होता है.

कितनी होती है फीस

ग्राउंड स्कूल की फीस 2-5 लाख रुपये तक हो सकती है वहीं फ्लाइट ट्रेनिंग (200 घंटे की उड़ान) और बाकी CPL कोर्स पूरा करने पर कुल खर्च आमतौर पर 40-55 लाख रुपये तक होती है कुछ संस्थानों एवं विकल्पों के साथ कुल खर्च 45-60 लाख तक भी देखा जा सकता है.

ट्रेनिंग के बाद अवसर

CPL हासिल करने के बाद योग्य उम्मीदवार एयरलाइंस, चार्टर फर्म, कार्गो कंपनियों या पर्सनल/प्राइवेट जेट सेवाओं में पायलट के रूप में काम कर सकते हैं इसके अलावा फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, चार्टर पायलट, कार्गो पायलट, या निजी/कॉर्पोरेट विमान चलाने जैसे विकल्प भी खुलते हैं.

सैलरी कितनी मिलती है?

पायलट बनने के बाद शुरुआती प्रति माह सैलरी आमतौर पर 1.5 लाख से 3 लाख के बीच होती है थोड़ा अनुभव हो जाने पर (First Officer/Co-Pilot) सैलरी 3-6 लाख प्रति माह तक पहुँच सकती है यदि आप अनुभवी पायलट बन जाते हैं, तो प्रति माह 8-12 लाख तक सैलरी संभव है. आपकी सैलरी का स्तर एयरलाइंस, विमान का प्रकार (Domestic / International), अनुभव, और आपकी ट्रेनिंग-क्वालिटी पर निर्भर करता है.

