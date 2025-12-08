Disadvantages Of Eating Jaggery: भारत में मीठा खाना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक तरह की परंपरा है. कई लोग इसे स्वाद के लिए खाते हैं, तो कई अपनी फिटनेस या डायबिटीज जैसी स्थितियों के कारण मीठे से दूरी बनाए रखते हैं. फिर भी थोड़ा-सा मीठा मन को अच्छा महसूस कराता है, और ज्यादातर लोग रिफाइंड शुगर की जगह ‘नेचुरल स्वीट’ चुनना ज्यादा हेल्दी मानते हैं. इन्हीं में से सबसे पसंद किया जाने वाला विकल्प है गुड़. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दिन गुड़ खाना कितना सुरक्षित है? अगर आप बिना सोचे-समझे गुड़ खा रहे हैं, तो एक बार इसके नुकसान जानना जरूरी है.

क्यों गुड़ हमेशा सुरक्षित विकल्प नहीं होता?

गुड़ में आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कई पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इसे हेल्दी माना जाता है. लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी चीज की अधिकता नुकसान करती है, गुड़ पर भी यही नियम लागू होता है. अगर आपको डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याएं हैं, तो गुड़ आपकी ब्लड शुगर और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा सकता है. इसलिए इसे हेल्दी समझकर ज़रूरत से ज्यादा खाना कई दिक्कतें पैदा कर सकता है.

गुड़ में भी है शुगर और काफी मात्रा में

कई लोग गुड़ को चीनी का सुरक्षित विकल्प मानकर रोजाना खाते हैं, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि 100 ग्राम गुड़ में करीब 10 से 15 ग्राम फ्रक्टोज होता है. रोजाना गुड़ खाने से ब्लड शुगर बढ़ना बिल्कुल संभव है. यानी जरूरत से ज्यादा सेवन करने पर गुड़ भी चीनी की तरह ही काम करता है कि इसलिए खाने से पहले जरूर सोचें.

इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है

गुड़ गन्ने के रस से तैयार किया जाता है और इसे बनाने की प्रक्रिया हमेशा साफ-सुथरी नहीं होती. कई बार कच्चे रस की ठीक से सफाई न होने पर इसमें कीटाणु या अशुद्धियां रह जाती हैं. अगर गुड़ की गुणवत्ता खराब है या यह गंदे माहौल में बना है, तो इससे पेट के इंफेक्शन होने की संभावना रहती है. इसलिए हमेशा भरोसेमंद ब्रांड का गुड़ ही चुनें और एक बार में ज़रूरत से ज्यादा न खाएं.

खाने से एलर्जी भी हो सकती है

आमतौर पर गुड़ को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों में इसकी अधिक मात्रा एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकती है, जैसे पेट दर्द, सर्दी, खांसी, मतली, सिरदर्द या उल्टी.

इसलिए अगर गुड़ खाने के बाद शरीर में कोई असामान्य प्रतिक्रिया दिखे, तो इसे नियंत्रित मात्रा में ही लें.

वजन बढ़ने का भी खतरा

हेल्थ-कॉन्शियस लोग अक्सर सोचते हैं कि गुड़ खाने से उनकी डाइट पर असर नहीं पड़ेगा. लेकिन सच यह है कि गुड़ में फ्रक्टोज, ग्लूकोज और कुछ मात्रा में फैट भी मौजूद रहता है. सिर्फ 100 ग्राम गुड़ में लगभग 383 कैलोरी होती हैं, इसलिए इसका ज्यादा सेवन वजन बढ़ाने में योगदान दे सकता है.

ज्यादा गुड़ पाचन गड़बड़ कर सकता है

थोड़ी मात्रा में गुड़ इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, लेकिन अधिक मात्रा में यह पाचन को बिगाड़ देता है. गुड़ शरीर में गर्मी पैदा करता है कि इससे पेट में जलन, कब्ज या असहजता हो सकती है. इसलिए गुड़ खाने का सही तरीका है, कम मात्रा, सही समय और गुणवत्ता पर ध्यान.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

