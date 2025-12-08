IND vs SA 1st T20I: 'वो डिजर्व करते हैं...', ओपनिंग पोजीशन को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा हिंट
IND vs SA 1st T20I: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 की प्लेइंग 11 को लेकर सूर्यकुमार यादव ने बड़ा हिंट दिया. वह सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में आए, जहां उन्होंने संजू सैमसन को लेकर बड़ी बात कही.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 मंगलवार को कटक में खेला जाएगा. इससे पहले सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव आए, जहां उन्होंने संजू सैमसन की तारीफ करते हुए कहा कि वह किसी भी क्रम में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. हालांकि उन्होंने ओपनिंग पोजीशन के लिए शुभमन गिल को डिजर्विंग बताया.
संजू सैमसन को लेकर सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हां वह जब आए तो उन्होंने ऊपर बल्लेबाजी की. मुझे लगता है ओपनर्स के आलावा सभी को बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. उन्होंने (संजू) बहुत अच्छा किया, जब वह ऊपर बल्लेबाजी करने आए. लेकिन शुभमन गिल ने उनसे पहले खेला था. श्रीलंका सीरीज में भी. तो वह उस पोजीशन (ओपनर) पर डिजर्व करते हैं."
सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा, "हमने संजू सैमसन को भी मौके दिए. वह हर पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार थे. ये अच्छा है कि कोई प्लेयर हर पोजीशन पर खेलने के लिए फ्लेक्सिबल है. तो मैंने ओपनर्स को छोड़कर सभी से कहा है कि आपको बड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. तो हमारी टीम में वो दोनों हैं, एक ओपन कर सकता है दूसरा निचले क्रम में खेल सकता है. दोनों कहीं पर भी खेलने में सक्षम हैं.
हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल फिट
सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल पूरी तरह फिट नजर आ रहे हैं. पांड्या एशिया कप में चोटिल हुए थे, उसके बाद से वह नहीं खेले हैं जबकि गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में चोट लगी थी. सूर्या ने कहा, "गिल और पांड्या दोनों हेल्दी और फिट दिख रहे हैं."
सूर्या ने कहा, "आपने एशिया कप में भी देखा, जब हार्दिक नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने प्लेइंग इलेवन के लिए हमारे सामने कई ऑप्शन और कॉम्बिनेशन खोल दिए. यही वह टीम में लाते हैं. उनका अनुभव, जिस तरह से उन्होंने सभी बड़े मैचों, सभी आईसीसी, एसीसी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है. मुझे लगता है कि वह अनुभव बहुत काम आएगा और उनकी मौजूदगी से टीम को निश्चित रूप से अच्छा बैलेंस मिलेगा."
भारत की संभावित प्लेइंग 11
शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेट कीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.
