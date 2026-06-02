Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेलवे ब्लॉक के कारण 22 ट्रेनें रद्द, 29 के बदले रूट।

दिल्ली-चंडीगढ़ रूट पर 30 मई से 6 जून तक असर।

वंदे भारत, शताब्दी, गरीब रथ एक्सप्रेस रद्द रहेंगी।

यात्री यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर चेक करें।

Train Cancelled List in June: अगर आप भी हाल फिलहाल में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है. अंबाला रेल मंडल के शाहबाद मारकंडा और मोहरी स्टेशनों के बीच लूप लाइनों के विस्तार और नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) सिस्टम को चालू करने के लिए रेलवे ने ब्लॉक लिया है.

ये ब्लॉक 30 मई से 6 जून 2026 तक चलेगा, जिसकी कारण दिल्ली-चंडीगढ़ रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि इस काम के चलते टोटल 22 ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं, 29 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं और साथ ही कई ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है.

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प्रमुख प्रभावित ट्रेनें कौन सी है?

6 जून को वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस रद्द है.

वहीं 6 जून को नई दिल्ली-चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस (12045/12046)

और अजमेर-चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस (20977/20978) रद्द है.

गरीब रथ एक्सप्रेस

अजमेर-चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस (12983) 31 मई और 2 जून को रद्द

चंडीगढ़-अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस (12984) 1 जून और 3 जून को रद्द

डायवर्ट की गई ट्रेनें कौन सी है?

डायवर्ट ट्रेनों की बात करें तो चंडीगढ़-यशवंतपुर कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ( 22686) को 2 जून को अंबाला-सहारनपुर-मेरठ-गाजियाबाद रूट से चलाया गया. वहीं चंडीगढ़-मडगांव गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12450) को 1 जून को बदले हुए रास्ते से चलाया गया. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले NTES या हेल्पलाइन 139 पर अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक करें, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े.

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