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Gray Hair: उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद हो जाते हैं बाल, हमेशा काले क्यों नहीं रहते?
Gray Hair: उम्र के साथ-साथ बाल सफेद होने लगते हैं. लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आता. आइए जानते हैं क्या होती है प्रकिया.
Gray Hair: क्या आपने कभी सोचा है कि जो बाल कभी गहरे और चमकदार दिखते हैं वह समय के साथ-साथ धीरे-धीरे भूरे या फिर सफेद क्यों हो जाते हैं? यह बदलाव अचानक या फिर रहस्यमयी नहीं है. यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो उम्र बढ़ने, जेनेटिक्स और शरीर के अंदर होने वाले रासायनिक बदलावों से जुड़ी है. आइए जानते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे करती है काम.
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Published at : 27 Apr 2026 10:06 AM (IST)
Tags :Gray Hair Melanin Loss Hair Aging
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