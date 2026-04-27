वैज्ञानिक रूप से भूरे बाल असल में भूरे नहीं होते. वे रंगीन और बिना रंग वाले बालों का मिश्रण होते हैं. जब मेलानिन पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो बाल पारदर्शी हो जाते हैं. इसी के साथ उन पर पड़ने वाली रोशनी जिस तरह से रिफ्लेक्ट होती है उससे वह सफेद या चांदी जैसे दिखाई देते हैं.