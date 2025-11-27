सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?

कई संस्कृतियों में सर्दियों में शराब पीने की परंपरा रही है. यूरोप के कुछ देशों में यह परंपरा सदियों पुरानी है. लोग मानते हैं कि शराब पीने से शरीर को अंदर से गर्म रखा जा सकता है. शराब कंपनियां भी सर्दियों में अपने उत्पादों का प्रचार इसी धारणा के आधार पर करती हैं.