सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?

सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?

रम पीने से जो गर्मी महसूस होती है, वह असली गर्मी नहीं, बल्कि शरीर की रक्त वाहिकाओं की प्रतिक्रिया है. असल में, शराब शरीर को ठंडा कर सकती है, इसलिए सर्दियों में इसे अपनाना खतरे से खाली नहीं होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 27 Nov 2025 03:09 PM (IST)
रम पीने से जो गर्मी महसूस होती है, वह असली गर्मी नहीं, बल्कि शरीर की रक्त वाहिकाओं की प्रतिक्रिया है. असल में, शराब शरीर को ठंडा कर सकती है, इसलिए सर्दियों में इसे अपनाना खतरे से खाली नहीं होता है.

सर्दियों में अक्सर लोग अपने हाथ में रम या ब्रांडी लेकर कहते हैं, ये अंदर से गर्म रखेगा, लेकिन क्या यह सच में शरीर को गर्म करता है या सिर्फ एक भ्रम है? कुछ ही घूंटों के बाद जो गर्मी का एहसास होता है, वह असली गर्मी नहीं, बल्कि शरीर की रक्त वाहिकाओं की प्रतिक्रिया है. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह अस्थायी गर्माहट केवल कुछ मिनटों के लिए रहती है और इसके उलटे आपका शरीर असल में ठंडा भी हो सकता है.

जब हम रम या ब्रांडी पीते हैं, तो तुरंत ही शरीर में एक हल्की गर्मी का अहसास होता है. इसका कारण है कि शराब रक्त वाहिकाओं को फैलाती है.
जब हम रम या ब्रांडी पीते हैं, तो तुरंत ही शरीर में एक हल्की गर्मी का अहसास होता है. इसका कारण है कि शराब रक्त वाहिकाओं को फैलाती है.
क्त वाहिकाओं के फैलने से त्वचा की सतह पर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे हमें लगता है कि शरीर गर्म हो गया. यही वजह है कि बहुत लोग इसे सर्दियों में अपनाते हैं.
क्त वाहिकाओं के फैलने से त्वचा की सतह पर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे हमें लगता है कि शरीर गर्म हो गया. यही वजह है कि बहुत लोग इसे सर्दियों में अपनाते हैं.
कई संस्कृतियों में सर्दियों में शराब पीने की परंपरा रही है. यूरोप के कुछ देशों में यह परंपरा सदियों पुरानी है. लोग मानते हैं कि शराब पीने से शरीर को अंदर से गर्म रखा जा सकता है. शराब कंपनियां भी सर्दियों में अपने उत्पादों का प्रचार इसी धारणा के आधार पर करती हैं.
कई संस्कृतियों में सर्दियों में शराब पीने की परंपरा रही है. यूरोप के कुछ देशों में यह परंपरा सदियों पुरानी है. लोग मानते हैं कि शराब पीने से शरीर को अंदर से गर्म रखा जा सकता है. शराब कंपनियां भी सर्दियों में अपने उत्पादों का प्रचार इसी धारणा के आधार पर करती हैं.
रम पीने से सर्दियों में गर्म रहो, जैसे विज्ञापन और प्रचार हमेशा चर्चा में रहते हैं. हालांकि, विशेषज्ञ कहते हैं कि यह गर्माहट केवल अस्थायी होती है. शराब पीने से शरीर का कोर तापमान वास्तव में कम हो जाता है.
रम पीने से सर्दियों में गर्म रहो, जैसे विज्ञापन और प्रचार हमेशा चर्चा में रहते हैं. हालांकि, विशेषज्ञ कहते हैं कि यह गर्माहट केवल अस्थायी होती है. शराब पीने से शरीर का कोर तापमान वास्तव में कम हो जाता है.
शराब रक्त वाहिकाओं को फैलाकर शरीर की आंतरिक गर्मी को त्वचा की सतह पर ले आता है और हवा में छोड़ देता है. यही कारण है कि शरीर थोड़ी देर के लिए गर्म महसूस होता है, लेकिन असल में यह ठंडा हो रहा होता है.
शराब रक्त वाहिकाओं को फैलाकर शरीर की आंतरिक गर्मी को त्वचा की सतह पर ले आता है और हवा में छोड़ देता है. यही कारण है कि शरीर थोड़ी देर के लिए गर्म महसूस होता है, लेकिन असल में यह ठंडा हो रहा होता है.
इसका मतलब साफ है कि रम या ब्रांडी पीकर सर्दियों में गर्म महसूस करना एक भ्रम है. इसे लंबे समय तक अपनाने से शरीर की अपनी गर्मी नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है और ठंड लगने का खतरा बढ़ जाता है.
इसका मतलब साफ है कि रम या ब्रांडी पीकर सर्दियों में गर्म महसूस करना एक भ्रम है. इसे लंबे समय तक अपनाने से शरीर की अपनी गर्मी नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है और ठंड लगने का खतरा बढ़ जाता है.
सर्दियों में रम-ब्रांडी पीने की सलाह केवल एक मिथक है. यह अस्थायी गर्मी दे सकता है, लेकिन लंबे समय में यह शरीर को ठंडा कर सकता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. इसलिए सर्दियों में गर्म रहने के लिए स्वस्थ और प्राकृतिक विकल्प अपनाना हमेशा बेहतर होता है.
सर्दियों में रम-ब्रांडी पीने की सलाह केवल एक मिथक है. यह अस्थायी गर्मी दे सकता है, लेकिन लंबे समय में यह शरीर को ठंडा कर सकता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. इसलिए सर्दियों में गर्म रहने के लिए स्वस्थ और प्राकृतिक विकल्प अपनाना हमेशा बेहतर होता है.
Published at : 27 Nov 2025 03:09 PM (IST)
Rum Rum Feel Warm In Winter Drinking Brandy

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

