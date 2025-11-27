एक्सप्लोरर
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
रम पीने से जो गर्मी महसूस होती है, वह असली गर्मी नहीं, बल्कि शरीर की रक्त वाहिकाओं की प्रतिक्रिया है. असल में, शराब शरीर को ठंडा कर सकती है, इसलिए सर्दियों में इसे अपनाना खतरे से खाली नहीं होता है.
सर्दियों में अक्सर लोग अपने हाथ में रम या ब्रांडी लेकर कहते हैं, ये अंदर से गर्म रखेगा, लेकिन क्या यह सच में शरीर को गर्म करता है या सिर्फ एक भ्रम है? कुछ ही घूंटों के बाद जो गर्मी का एहसास होता है, वह असली गर्मी नहीं, बल्कि शरीर की रक्त वाहिकाओं की प्रतिक्रिया है. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह अस्थायी गर्माहट केवल कुछ मिनटों के लिए रहती है और इसके उलटे आपका शरीर असल में ठंडा भी हो सकता है.
Published at : 27 Nov 2025 03:09 PM (IST)
जनरल नॉलेज
जनरल नॉलेज
जनरल नॉलेज
जनरल नॉलेज
