हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार Exit Plan या कहानी अभी बाकी है? क्या कहते हैं बिहार के सियासी समीकरण, समझें यहां

नीतीश कुमार Exit Plan या कहानी अभी बाकी है? क्या कहते हैं बिहार के सियासी समीकरण, समझें यहां

Nitish Kumar In Rajya Sabha 2026: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे. उनके राज्यसभा में नामांकन को लेकर पुष्टि के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 05 Mar 2026 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की पुष्टि ने सियासी अटकलों को तेज कर दिया है. इसे सिर्फ दिल्ली की पारी नहीं माना जा रहा, बल्कि बिहार की सत्ता में संभावित बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में कहा था कि मुख्यमंत्री का फैसला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बैठक में होगा. तब पार्टी ने अपना रुख खुला रखा था. बाद में चुनावी गणित को देखते हुए बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही गठबंधन का चेहरा घोषित किया. अब अगर वही नीतीश राज्यसभा की ओर बढ़ते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आगे की रणनीति क्या है.

जनता दल यूनाइटेड, यानी जेडीयू फिलहाल 85 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में है. ऐसे में अब जब नेतृत्व बदलेगा है तो यह सिर्फ पद का बदलाव नहीं होगा, बल्कि गठबंधन के भीतर ताकत के संतुलन पर भी असर डालेगा. बीजेपी लंबे समय से बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है, इसलिए बदलाव की चर्चा उसी नजर से भी की जा रही है.

Nitish Kumar सिर्फ राज्यसभा सांसद रहेंगे या...?

एक और बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी. क्या वे सिर्फ राज्यसभा सांसद रहेंगे या केंद्र सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं? अगर उन्हें दिल्ली में जिम्मेदारी मिलती है, तो यह उनकी सक्रिय राष्ट्रीय भूमिका का संकेत होगा.

सामाजिक समीकरण भी अहम हैं. नीतीश कुमार कुर्मी (OBC) समुदाय से आते हैं. कुर्मी वोटर संख्या में बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन राजनीति में उनकी पकड़ मानी जाती है. इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग, महादलित और महिला मतदाताओं में भी नीतीश की पकड़ रही है. अगर वे राज्य की सक्रिय राजनीति से दूर होते हैं, तो इन वर्गों का रुख किस ओर जाएगा, यह देखने वाली बात होगी.

इसी बीच उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर भी चर्चा है. वह जदयू में शामिल होंगे. माना जा रहा है कि अब जब नीतीश  राज्यसभा जा रहे हैं तो निशांत, बिहार सरकार में मंत्री या जदयू संगठन में अहम पद संभाल सकते हैं. मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, 'निशांत के पार्टी में आने को लेकर काफी बात हो रही है. पार्टी में हर कोई चाहता है कि वे राजनीति में आएं.'

अब सवाल यह है कि क्या ये नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान है, या दिल्ली में नई भूमिका की तैयारी? क्या बिहार में नई पीढ़ी को आगे लाने की पटकथा लिखी जा रही है? फिलहाल जवाबों से ज्यादा सवाल हैं-और बिहार की राजनीति में अक्सर असली कहानी आखिरी मोड़ पर ही साफ होती है.

और पढ़ें

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर, abp लाइव में कार्यरत हैं. राजनीति और समकालीन विषयों में रुचि है. इससे पहले राहुल, न्यूज़ 18 हिन्दी, वन इंडिया हिन्दी और अमर उजाला में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं. देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके राहुल ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुषांगिक महाविद्यालय- ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से बी.कॉम किया है. केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती से इंटरमीडिएट करने वाले राहुल ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया है.
Read
Published at : 05 Mar 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
JDU Nitish Kumar BIhar Politics BIHAR NEWS Nishant Kumar Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कुमार Exit Plan या कहानी अभी बाकी है? क्या कहते हैं बिहार के सियासी समीकरण, समझें यहां
नीतीश कुमार Exit Plan या कहानी अभी बाकी है? क्या कहते हैं बिहार के सियासी समीकरण, समझें यहां
बिहार
नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा सहयोग'
नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा सहयोग'
बिहार
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर किसने किया ये बड़ा दावा? 'ये मानकर चलना चाहिए कि…'
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर किसने किया ये बड़ा दावा? 'ये मानकर चलना चाहिए कि…'
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश कुमार ने खुद किया ऐलान, मैं जाना चाहता हूं राज्यसभा, बताई वजह
Live: नीतीश कुमार ने खुद किया ऐलान, मैं जाना चाहता हूं राज्यसभा, बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
हरियाणा
Rajya Sabha की लिस्ट आते ही कांग्रेस में रार! हरियाणा में कई विधायक गोपाल कांडा के संपर्क में, हिमाचल में प्रतिभा नाराज!
Rajya Sabha की लिस्ट आते ही कांग्रेस में रार! हरियाणा में कई विधायक गोपाल कांडा के संपर्क में, हिमाचल में प्रतिभा नाराज!
विश्व
Nepal Elections 2026: Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
क्रिकेट
ICC World Cup League 2: बड़ी खबर, क्रिकेट पर पड़ा ईरान-इजरायल तनाव का असर, विश्वकप लीग 2 के मैच को टाला गया
बड़ी खबर, क्रिकेट पर पड़ा ईरान-इजरायल तनाव का असर, विश्वकप लीग 2 के मैच को टाला गया
हरियाणा
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
बॉलीवुड
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
ट्रेंडिंग
Video: वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget