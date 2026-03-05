IND VS ENG: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है. गुरुवार यानी आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी. हालांकि इंग्लैंड की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं. अगर भारत को जीत हासिल करनी है तो इन खिलाड़ियों से खास तौर पर सावधान रहना होगा.

हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं. मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहकर रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है. ब्रूक तेज और समझदारी भरी बल्लेबाजी करने में माहिर हैं, इसलिए भारतीय गेंदबाजों को उनके खिलाफ खास रणनीति बनानी होगी.

जोफ्रा आर्चर

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. इस वर्ल्ड कप में उन्होंने लगातार तेज रफ्तार और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया है. नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवरों में यॉर्कर फेंकने की उनकी क्षमता भारत के टॉप ऑर्डर के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है.

विल जैक्स

विल जैक्स इंग्लैंड के सबसे आक्रामक खिलाड़ियों में से एक हैं. वह बल्ले से बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं. इसके अलावा उनकी ऑफ स्पिन भी टीम के लिए उपयोगी साबित होती है. भारत के मिडिल ऑर्डर में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ऐसे में जैक्स की गेंदबाजी अहम भूमिका निभा सकती है.

आदिल राशिद

इंग्लैंड के अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद लंबे समय से भारत के खिलाफ असरदार रहे हैं. मिडिल ओवरों में वह रन रोकने के साथ-साथ विकेट भी निकालने की क्षमता रखते हैं. इस टूर्नामेंट में भी राशिद शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और भारत के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं.

फिल सॉल्ट

इंग्लैंड के ओपनर फिल सॉल्ट अगर शुरुआत में जम गए तो मैच का रुख बदल सकते हैं. वह तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और पावरप्ले में बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं. वानखेड़े जैसे बल्लेबाजी के अनुकूल मैदान पर सॉल्ट का बल्ला चल गया तो भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है.

भारत के सामने बड़ी चुनौती

भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला यह सेमीफाइनल बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए इन खतरनाक खिलाड़ियों को जल्दी आउट करना होगा. अगर भारतीय गेंदबाज इन पांच खिलाड़ियों को काबू में रखने में सफल रहे, तो फाइनल का रास्ता काफी आसान हो सकता है.

