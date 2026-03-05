हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...

'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...

पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट का दावा है कि उसने जानबूझकर ट्रंप और बाइडन को मारने की साजिश को अंजाम नहीं दिया. उसको आभास था कि वह पहले ही पकड़ा जाएगा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 05 Mar 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका-इजरायल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच एक पाकिस्तानी नागरिक ने बड़ा दावा किया है. उसका कहना है कि उसे ईरानी खुफिया एजेंट्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व प्रेजीडेंट जो बाइडेन और यूनाएटेड नेशंस में यूएस एंबेसडर निक्की हेली की हत्या करने की सुपारी दी थी. पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट ने बुधवार (4 मार्च, 2026) को ब्रुकलीन फेडरल कोर्टरूम में खुद को निर्दोष बताते हुए ये दावे किए हैं.

द न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्ट  के अनुसार आसिफ मर्चेंट को अगस्त, 2024 में गिरफ्तार किया गया था. उस पर आरोप है कि उसने इस काम के लिए दो लोगों को 5 हजार डॉलर यानी करीब 4.6 लाख रुपये का ऑफर दिया था. उसको लगा कि ये लोग कॉन्ट्रेक्ट किलर हैं, जबकि वे एफबीआई एजेंट थे. 

मेरे परिवार को धमकियां मिल रही थीं, आसिफ मर्चेंट ने कहा
आसिफ मर्चेंट ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसको यह काम करने के लिए मजबूर किया गया. उसके परिवार को धमकियां दी गईं, जिसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं बचा. आसिफ मर्चेंट का यह भी दावा है कि पहले साल 2022 के आखिर या 2023 के शुरुआत में वह अपनी इच्छा से ईरानी एजेंट्स के साथ काम करने के लिए आगे आया. उस वक्त उसने यूएस सेंक्शंस से बचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में इन लोगों की मदद की थी.

आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वह पहले बैंक में काम करता था. उसका केले एक्सपोर्ट करने का बिजनेस था, जो बाद में बंद हो गया. उसने बताया कि अप्रैल, 2024 में एक ईरानी हैंडलर ने उससे संपर्क किया और उसको अमेरिका जाने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी कहा कि उसे वहां किसी की हत्या करनी पड़ सकती है. उसने गवाही में बताया कि बाद में उससे कहा गया कि उसके टार्गेट्स ट्रंप, बाइडेन और निक्की हेली हो सकते हैं.

'अमेरिकी चुनाव से पहले ट्रंप को मारने की थी प्लानिंग', आसिफ मर्चेंट का दावा
यह उस समय की बात है, जब अमेरिका में 2024 के अंत में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने थे और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी. हेली एक महीने पहले ही प्रेजीडेंशियल इलेक्शन की रेस से बाहर हो गई थीं. आसिफ ने अपने ईरानी हैंडलर का नाम मेहरदाद यूसुफ बताया, जो उसके अनुसार ईरान की इस्लामिक रिवॉन्यूशनरी गार्ड कोर्प्स का मेंबर है. यूसुफ ने उसे हत्या की साजिश रचने और अज्ञात दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश दिया. 

आसिफ मर्चेंट की एक बीवी और तीन बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, जबकि दूसरी बीवी और बेटी ईरान में हैं. उसने बताया कि यूसुफ ने ईरान में उसकी पत्नी और बेटी को लेकर उसे धमकी दी थी. एक बार यूसुफ बिना बताए आसिफ के घर पहुंच गया और बात करते हुए उसको बंदूक दिखाकर डराने लगा. आसिफ मर्चेंट ने ज्यूरी से कहा कि उसका परिवार खतरे में था इसलिए  वह यूसुफ की बात मानने के लिए मजबूर हो गया. हालांकि, आसिफ का दावा है कि उसने जानबूझकर इस साजिश को अंजाम नहीं दिया.

जानबूझकर नहीं दिया साजिश को अंजाम, पाकिस्तानी नागरिक ने कहा
आसिफ का कहना है कि उसको अंदेशा था कि वह प्लान पूरा होने से पहले ही पकड़ा जाएगा और उसने जूनबूझकर साजिश को अंजाम नहीं दिया था. उसने यह भी कहा कि उसने हत्या के लिए सिर्फ 4.6 लाख रुपये का ऑफर दिया ही इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि इतने कम पैसों में कोई इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होगा. 

आसिफ मर्चेंट को हो सकती है उम्रकैद
आसिफ ने कहा कि वह अमेरिकी सरकार को इस प्लान के बारे में बताना चाहता था. उसने कोर्ट में कहा कि उसको इस बात का आभास था कि वह पकड़ा जाएगा और उसका भेद खुल जाएगा. उसने कहा कि वह अमेरिकी सरकार को बताना चाहता था. उसको लगा कि ऐसा करके उसको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा. अब इस मामले में गुरुवार को अभियोजक क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे. अगर आसिफ मर्चेंट दोषी पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.

शुरुआती ट्रायल्स में आसिफ का जून 2024 का क्वींस मोटेल का एक वीडियो भी चलाया गया था, जो एफबीआई एजेंट्स ने कैप्चर किया था. इसमें वह रिपब्लिकन पार्टी के नेता की हत्या का प्लान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है. जांचकर्ताओं का मानना है कि वह यहां ट्रंप की बात कर रहा था. 

Published at : 05 Mar 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Iran ISRAEL DONALD Trump ISRAEL IRAN WAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...
'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...
विश्व
US Israel Iran War Live: अमेरिका के हाथों ईरान की नेवी तबाह! CENTCOM का दावा- 20 से ज्यादा जहाजों को समुद्र में डुबोया, सुलेमानी-क्लास वॉरशिप भी डूबा
Live: अमेरिका के हाथों ईरान की नेवी तबाह! CENTCOM का दावा- 20 से ज्यादा जहाजों को समुद्र में डुबोया
विश्व
US Israel Iran Strike: 'वो अमेरिका और हम पर...', इजरायल के पीएम ऑफिस ने बताया क्यों ईरान किया धुआं-धुआं
'वो अमेरिका और हम पर...', इजरायल के पीएम ऑफिस ने बताया क्यों ईरान किया धुआं-धुआं
विश्व
अमेरिका ने ईरानी वॉरशिप IRIS Dena पर भारतीय समुद्र में किया अटैक, अब तक 80 की मौत, कई लापता
अमेरिका ने ईरानी वॉरशिप पर भारतीय समुद्र में किया अटैक, अब तक 80 की मौत, कई लापता
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
हरियाणा
Rajya Sabha की लिस्ट आते ही कांग्रेस में रार! हरियाणा में कई विधायक गोपाल कांडा के संपर्क में, हिमाचल में प्रतिभा नाराज!
Rajya Sabha की लिस्ट आते ही कांग्रेस में रार! हरियाणा में कई विधायक गोपाल कांडा के संपर्क में, हिमाचल में प्रतिभा नाराज!
विश्व
Nepal Elections 2026: Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
क्रिकेट
ICC World Cup League 2: बड़ी खबर, क्रिकेट पर पड़ा ईरान-इजरायल तनाव का असर, विश्वकप लीग 2 के मैच को टाला गया
बड़ी खबर, क्रिकेट पर पड़ा ईरान-इजरायल तनाव का असर, विश्वकप लीग 2 के मैच को टाला गया
हरियाणा
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
बॉलीवुड
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
ट्रेंडिंग
Video: वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget