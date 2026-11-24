पंजाब की राजनीति में करीब छह साल से चली आ रही भाजपा और शिरोमणि अकाली दल की दूरी मंगलवार को खत्म हो गई. दोनों दलों ने 2027 में होने वाला पंजाब विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है. अकाली दल की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को फोन किया और अपनी खुशी जाहिर की. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने फोन पर अपनी भावना व्यक्त की और कहा कि अब NDA पूर्ण हो गया है. शाह ने अकाली दल की वापसी को गठबंधन के लिए खुशी का विषय बताया.

मंगलवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान अमित शाह ने औपचारिक रूप से ऐलान किया कि भाजपा और अकाली दल पंजाब का अगला विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे. साथ ही अकाली दल आज से NDA के अधिकृत सहयोगी के रूप में काम करेगा.

#WATCH दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "सभी को गुरु पर्व की बधाई. हमारे राष्ट्रीय साहब के नेतृत्व में आज अभी-अभी एक बैठक हुई है और उसमें अकाली दल और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने बैठकर एक फैसला लिया है कि अगला पंजाब विधानसभा का चुनाव भाजपा और अकाली दल दोनों मिलकर लड़ेंगे और आज से अकाली दल NDA के साथी के रूप में राजनीति में काम करेंगे...." — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2026

PM मोदी ने खुद सुखबीर बादल को किया फोन, कहा- अब NDA पूरा हुआ

अमित शाह ने बताया कि अकाली दल की NDA में वापसी को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई तो उन्होंने काफी खुशी जताई. प्रधानमंत्री ने खुद सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के अध्यक्ष से फोन पर बात की. शाह के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि अब NDA पूर्ण हो गया है. बादल की पार्टी के साथ आने से ही गठबंधन पूरा होता है.

शाह ने कहा कि आज पूरा देश गुरुपर्व मना रहा है और ऐसे पावन अवसर पर NDA के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक अकाली दल की वापसी सभी गठबंधन सहयोगियों के लिए खुशी की बात है. उन्होंने सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के नेताओं का NDA में स्वागत किया.