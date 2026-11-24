Mount Everest Climbing Cost: दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना हर पर्वतारोही का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए मजबूत शारीरिक क्षमता के साथ-साथ भारी-भरकम बजट की भी जरूरत होती है.

नेपाल की ओर से एवरेस्ट की चढ़ाई करने का कुल खर्च आमतौर पर 35,000 से 1,00,000 अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपये में करीब 30 लाख से 85 लाख रुपये के बीच आता है. यदि कोई पर्वतारोही स्थानीय नेपाली ऑपरेटर के माध्यम से बजट पैकेज चुनता है, तो खर्च 30 से 40 लाख रुपये के आसपास रहता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय या वेस्टर्न गाइड कंपनियों की प्रीमियम सेवाओं के साथ यह खर्च 65 से 85 लाख रुपये या उससे भी अधिक हो जाता है.

सरकारी परमिट फीस में हुई बड़ी बढ़ोतरी

एवरेस्ट अभियान के खर्च का सबसे बड़ा अनिवार्य हिस्सा नेपाल सरकार की रॉयल्टी यानी क्लाइंबिंग परमिट फीस है. नेपाल के पर्यटन विभाग द्वारा लागू नए नियमों के तहत विदेशी पर्वतारोहियों के लिए वसंत ऋतु में सामान्य साउथ रूट से एवरेस्ट चढ़ने की परमिट फीस बढ़ाकर 15,000 अमेरिकी डॉलर कर दी गई है. इसके अलावा पतझड़ के मौसम के लिए यह शुल्क 7,500 डॉलर और सर्दी व मानसून सीजन के लिए 3,750 डॉलर तय किया गया है. इसके साथ ही प्रत्येक अभियान दल को कचरा प्रबंधन के रूप में 4,000 डॉलर की सुरक्षा राशि भी जमा करनी होती है, जो कचरा वापस बेस कैंप लाने पर लौटा दी जाती है.

गाइड, शेरपा और ऑक्सीजन सिलेंडर का खर्च

परमिट के बाद सबसे ज्यादा पैसा सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स पर खर्च होता है. नेपाल के नियमों के अनुसार अब 8,000 मीटर से ऊपर हर दो पर्वतारोहियों पर कम से कम एक प्रमाणित गाइड या शेरपा होना अनिवार्य है. एक अनुभवी व्यक्तिगत शेरपा की फीस और समिट बोनस मिलाकर करीब 4 से 6.5 लाख रुपये तक का खर्च आता है. इसके अलावा डेथ जोन' में सांस लेने के लिए 5 से 7 बोतल सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, मास्क और रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है, जिस पर करीब 2.5 से 4 लाख रुपये खर्च होते हैं. खुंबू आइसफॉल रूट फीस और रस्सी बांधने के शुल्क के रूप में भी लगभग 800 डॉलर देने होते हैं.

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कपड़े, उपकरण और आपातकालीन बीमा का बजट

माइनस 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान से बचने के लिए खास डाउन सूट, हाई-एल्टीट्यूड बूट्स, हार्नेस, क्रैम्पन्स और स्लीपिंग बैग जैसे पेशेवर उपकरण खरीदने में लगभग 5 से 6.5 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं. इसके अतिरिक्त काठमांडू से लुकला की फ्लाइट, बेस कैंप तक पोर्टर्स, कुक, भोजन और सबसे जरूरी हाई-एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर रेस्क्यू इंश्योरेंस पर भी हजारों डॉलर खर्च होते हैं, क्योंकि सामान्य यात्रा बीमा इतनी अधिक ऊंचाई पर होने वाले हादसों को कवर नहीं करता है.

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